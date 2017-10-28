Twitter Rusya merkezli haber siteleri RT ve Sputnik’in bundan böyle platformda reklam veremeyeceğine yönelik kararını hafta içinde duyurmuştu. Şirketten yapılan açıklamada, Rus devletinin kontrolünde olan iki haber kuruluşunun ABD’de 2016’da gerçekleştirilen başkanlık seçimini Rusya’nın menfaatleri doğrultusunda etkilemeye çalıştığı belirtilmişti. Twitter kararın alınması sırasında Amerikan istihbarat örgütlerinin fikirlerinin de dikkate alındığının altını çizmişti. Mikro blog servisi, kararını “kullanıcı deneyiminin bütünlüğünü korumaya yönelik bir adım” olarak nitelemişti.

RT, 2011’den bu yana Twitter üzerinde reklam vermek için 1.9 milyon dolar harcadı. Mikro blog servisi, RT’den alınan reklam gelirinin Twitter’ın seçimlerde ve sivil katılımda yanlış biçimde kullanılmaya yönelik araştırmalara bağışlanacağını açıkladı. Söz konusu tutardan hangi kuruluşların pay alacağı konusunda ise bilgi verilmedi.

Twitter’ın bu tarz bir kara almasına pek de şaşırmamak gerekiyor. Şirket, platformdaki Rus etkinliğine yönelik bilgi taleplerine ilişkin bilgi vermediği gerekçesiyle Amerikalı siyasetçiler tarafından eleştiriliyordu. Twitter iki haber kuruluşunun reklamlarını engelleyerek ABD Kongresi’ne platformunun kötüye kullanımıyla mücadele konusunda ciddi olduğu mesajını vermeyi amaçlamış gibi görünüyor.

Gelen ilk tepkiler, Twitter’ın amacına ulaşmış olduğunu gösteriyor. Platformu sıklıkla eleştiren ve sosyal ağların siyasi reklamlar konusunda daha şeffaf davranması gerektiğini belirten senatörler Mark Warner ve Amy Klobuchar, karardan duydukları memnuniyeti Twitter hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla dile getirdiler. Klobuchar, Twitter’ın kararının kendisinin vermiş olduğu yasa tasarısını çekmesi için yeterli olmadığının altını çizdi.

Twitter’ın aldığı bu karar, RT ve Sputnik’in iddia edilen faaliyetlerini engellemek açısından yeterli olacak gibi görünmüyor. RT ve Sputnik reklam veremeseler de, hâlâ diledikleri gibi paylaşım yapabiliyor. Buna ek olarak, özellikle RT kitlelere ulaşmak için reklamlardan başka bir yol izliyor. İnternette popüler olan içerikleri paylaşan RT, bu sayede takipçi topluyor. Ardından bu kitleye kendi içeriklerini servis ediyor.

Twitter Rusya konusunda “ifade özgürlüğünü kısıtlamak” ile suçlanabilir mi?

Twitter Rusya merkezli haber kuruluşlarının reklam vermesini engelleyerek “ifade özgürlüğü” açısından da tartışılabilecek bir karara imza atmış oldu. RT ve Sputnik, Dünya’daki gelişmelere klasik Batı perspektifinden farklı bir açıdan yaklaşıyordu. Böyle bir perspektife ulaşımın engellenmeye çalışması, “basın özgürlüğü” konusunda Twitter’ın sorgulanmasına neden olabilir.