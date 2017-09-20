Twitter oldukça çeşitli ve tutkulu olan kullanıcı kitlesini memnun edebilmek adına hizmetlerini geliştirmenin yollarını aramaya devam ediyor. Bundan kısa bir süre önce mikro blog servisinin Android uygulamasında “seri tweet” yazmayı kolaylaştıracak bir özelliği test ettiği ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz aylarda ise takip edilen kullanıcılar ve takip edilmeyen kullanıcılardan gelen e-postaların ayırt edilmesini sağlayan yeni bir gelen kutusu kullanıma sunulmuştu. Twitter popüler makaleler için ayrı bir bölüm oluşturarak bu değişimi sürdürüyor.

Mikro blog servisi, takip edilen kullanıcılar tarafından yoğun biçimde paylaşılan veya beğenilen makaleleri “popüler makaleler” başlıklı bir bölümde sıralayacak. Twitter’dan yapılan açıklamada özelliğin bir süredir test edildiği ve artık hem iOS’te hem de Android’de tüm kullanıcılara dağıtıma hazır hâle geldiği belirtildi. Popüler makaleler bölümüne uygulamanın Arama ve Keşif sekmesi üzerinden erişiliyor.

Mikro blog servisinin açıklamasında haberlerin Twitter adına daima önemli bir odak noktası olduğunun altı çizildi. Twitter popüler makaleler özelliği konusunda Nuzzel’dan da esinlenmiş gibi görünüyor. Nuzzel da sosyal medya kullanıcılarının ağlarındaki sık paylaşılan ve beğenilen makaleleri bir arada gösteriyor.

Twitter popüler makaleler bölümünü kademeli olarak dağıtıyor

Twitter popüler makaleler bölümünün dağıtımını gerçekleştiriyor gibi görünüyor. Popüler makaleler bölümünün yakında tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.