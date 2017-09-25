Twitter bu yılın başlarında Twitter Lite olarak adlandırdığı, mobil sitesinin yeni versiyonunu tanıtmıştı. Bu web sitesi özellikle bağlantı imkanının kısıtlı, bağlantı hızlarının yavaş olduğu bölgelerde kullanım için özel olarak tasarlanmıştı. Az veri kullanımıyla yükleme sürelerini düşürmeye yardımcı oluyordu.

Twitter şimdi de “Lite” olarak nitelendirilen, yükte hafif bir Android uygulamasını Filipinler’de test ediyor. Mobil web sitesi gibi, Twitter Lite uygulaması da daha az veri tüketecek ve internet bağlantısının yavaş olduğu yerlerde kullanışlı olacak.

Bir şirket sözcüsünün TechCrunch‘a verdiği bilgiye göre, uygulama sadece deneysel nitelik taşıyor ve diğer ülke pazarlarında test edilip edilmeyeceğine henüz karar verilmedi. Twitter’a göre Filipinler bu tarz ürünü test etmek için elverişli bir yer olma özelliğini taşıyor. Çünkü bu ülkede mobil şebeke hızları düşük ve veri paketleri de pahalı. Öte yandan düşük depolama kapasitesine sahip mobil cihazlar da bu ülkede hâlâ oldukça popüler.

TechCrunch bu uygulamanın bildik birçok özelliği bünyesinde tuttuğunu söylüyor. Kullanıcılar ayarlarda değişiklikler yaparak veri tüketimini artıran fotoğraflar ve videoların gösterimini kapatabilecekler.

Uygulamanın büyüklüğü de, daha az depolama alanına sahip telefonlara uyacak şekilde, 3 MB’nin altında tutuluyor. Uygulama Türkiye’nin Google Play mağazasında yok, ancak APK dosyasını buradan telefonunuza indirerek uygulamayı kurabilirsiniz. Ancak dikkatli olmanızda fayda var!