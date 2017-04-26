Twitter kullanıcı sayısı 2017’nin ilk üç ayında yüzde 11 oranında arttı

Twitter 2013’ün kasım ayında halka açılmıştı. Borsada hiçbir zaman yüksek performans sergileyemeyen şirketin hisseleri, hâli hazırda son zamanların en düşük seviyesi olan 14 dolar civarında seyrediyor. Ancak Twitter kullanıcı sayısı artışıyla birlikte hisselerine seans öncesinde yüzde 10’dan daha fazla oranda değer kazanmayı başardı.

Twitter’ın aktif kullanıcı tabanı, 2016’nin son üç aylık döneminde yüzde 11 oranında büyümüştü. Ancak kullanıcı sayısındaki bu artış, şirketin kasasına yansımadı. Mikro blog servisi, gelirlerini sadece yüzde 1 oranında artırabilmişti. Yatırımcılar bu durumu reklam verenlerin Twitter’a olan güvenlerini kaybetmesine veya Instagram gibi daha popüler servislere yönelmesine bağlamıştı.

Söz konusu dinamik, 2017’nin ilk çeyreğinde de tekrarlanmış gibi görünüyor. Twitter’ın günlük ortalama kullanıcı sayısı yüzde 14 oranında arttı. Ancak şirketin geliri 548 milyon dolara geriledi. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8’lik bir düşüş anlamına geliyor. Twitter hâlâ kâr edemese de, şirketin zararı yüzde 23 oranında azalarak 62 milyon dolara geriledi.

Twitter dünya çapındaki haber döngüsünün bir parçası olmayı sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın hâlâ aktif biçimde Twitter’ı kullanması, mikro blog servisini önemli bir haber kaynağı olma özelliğini korumasını sağlıyor. Ancak şirketin 2016’da yaptığı girişimlerin hiçbiri, platformun momentum kazanmasına yardımcı olmamıştı. Son iki çeyrekte yapılan hamleler ise Twitter’ın yeni kullanıcılar kazanmasını sağlamışa benziyor.

Twitter kullanıcı sayısı artışını gelir artışına dönüştürebilecek mi?

Açıklanan rakamlar, Twitter’ın gelirlerindeki düşüşü durdurmayı başarıp başaramayacağı sorusunu akıllara getiriyor. Mikro blog servisi kendisinden çok daha fazla kullanıcısı olan Facebook, Instagram ve Snapchat gibi servislerle rekabet ediyor. Twitter reklam verenlerin dikkatini çekmek için canlı yayınlara ağırlık vermeyi amaçlıyor.