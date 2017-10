Twitter Happening Now adını taşıyan yeni zaman akışı özelliğini duyurdu. Mikro blog servisi, bu özellik sayesinde kullanıcıların devam eden bazı etkinliklere dair güncel bilgilere toplu ve hızlı biçimde erişebilmesini amaçlıyor.

Kullanıcıların zaman akışlarının en üstünde gösterilecek olan Happening Now bölümünde devam eden etkinliklerin yanı sıra o sırada Twitter’da gündem olan konulara dair paylaşımlara da yer verilecek. Twitter kullanıcılara ilgi duymalarının muhtemel olduğu konu ve etkinliklere dair başlıklar gösterecek. Bu başlıklardan birine tıklandığında kullanıcılar diğer Twitter kullanıcılarının konuya dair paylaşımlarını görebilecek.

Twitter Happening Now özelliği kapsamında her etkinliğin sağ üst köşesinde aşağıya bakan bir ok bulunuyor. Bu oka tıklandığında kullanıcılar Twitter’a konunun ilgilerini çekip çekmediğini bildirebiliyor. Mikro blog servisi, Happening Now ile son zamanlarda gerçekleştirdiği yenilikleri sürdürmüş oldu. Kısa süre önce tweetlerdeki karakter sınırınını iki katına çıkaran şirket, sonrası için kaydet tarzı bir özelliğin de duyurusunu yapmıştı.

Twitter Happening Now özelliğini ilk olarak ABD’de kullanıma sunuyor. Başlangıçta sadece spor etkinliklerinde kullanılacak olsa da, sonrasında Happening Now özelliğinin kapsamı genişleyecek.

Feel the roar of the crowd, no matter where you are.

We're rolling out a new way to see what's happening now, starting with sports in ??! Available on Android and iOS starting today. https://t.co/lmBFCK4DG0 pic.twitter.com/cv4wL8hCxA

— Twitter (@Twitter) October 10, 2017