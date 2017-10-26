Twitter yılın üçüncü çeyreğine ait rakamlarını açıkladı. Paylaşılan rakamlar, mikro blog servisi adına son zamanlardakine kıyasla daha parlak bir görüntü çiziyor. Twitter finans raporu, 2017’nin son çeyreği için kâr beklentisini ortaya koyuyor.

Twitter’ın aylık aktif kullanıcı sayısı az da olsa artarken, şirketin net zararı da 21 milyon dolara kadar geriledi. Net zarardaki düşüş ve kullanıcı sayısının bir önceki çeyreğe kıyasla 4 milyon artması, mevcut çeyrek için kâr beklentisini artıran faktörler oluyor.

Twitter geçtiğimiz temmuz ayında kullanıcı sayısındaki artışın durma noktasına geldiğini kabul etmek zorunda kalmıştı. O dönemde üç aylık süre içinde 1 milyondan fazla kullanıcının servisi terk ettiği açıklanmıştı. Şirket son çeyrekte aktif kullanıcı sayısının 326 milyondan 330 milyona çıktığını duyururken, söz konusu kullanıcıların 69 milyonunun ABD’de olduğunu belirtti. Bir önceki çeyrekte ABD’deki aktif kullanıcı sayısı 68 milyon olarak açıklanmıştı. Twitter CEO’su Jack Dorsey, karakter sınırını ikiye katlamak gibi değişikliklerin insanları her gün Twitter kullanmaya teşvik ettiğini dile getirdi.

Şirketin yılın ikinci çeyreğinde kullanıcı rakamlarını yanlış hesapladığı ve bunun toplam kullanıcı sayısındaki düşüşü maskelediği daha sonra ortaya çıkmıştı. Yeniden yapılan hesaplanmanın ardından ikinci çeyrek sonundaki aktif kullanıcı sayısı 326 milyon olarak açıklanmıştı. Üçüncü çeyrekte 330 milyon aktif kullanıcıya ulaşılması, Twitter adına küçük ama önemli bir gelişme niteliği taşıyor. Mikro blog servisi, “anlamlı bir büyüme” elde etme konusunda ciddi bir sıkıntı yaşıyor.

Twitter’ın yılın üçüncü çeyreğindeki geliri 590 milyon dolara geriledi. Söz konusu düşüşte, reklam verenlerin platformda yaptıkları harcamaları aşağıya çekmesi etkili oldu. Veri lisanslama biriminin geliri ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 22 oranında arttı ve 87 milyon dolara yükseldi. Harcamaları kısmayı başaran Twitter, operasyon maliyetlerini bir önceki yıla göre yüzde 16 indirdi.

Twitter finans raporu gelecek için umutlu bir tablo çiziyor

Twitter finans raporu gelecek için umutlu bir tablo çiziyor. Şirket, 2017’nin son çeyreğini kârla kapatmayı bekliyor. Bu beklenti gerçekleştiği takdirde, mikro blog servisi tarihinde ilk kez bir çeyreği kârla tamamlamış olacak. Bunun CEO Jack Dorsey’in yatırımcılar nezdinde biraz daha güven kazanmasını sağlayacağı söylenebilir.