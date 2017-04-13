Twitter destek hesabıyla direkt mesaj üzerinden yardımı test ediyor

Twitter destek botuyla kullanıcılarından gelen bazı standart soru ve taleplere karşı vermek için çalışmalar yapıyor. @Support hesabı üzerinde konumlanacak bu bot, direkt mesaj ile kullanıcılardan gelen soruları alacak ve çözüm bulmaya çalışacak. Söz konusu hesap, hâli hazırda Twitter kullanımına ilişkin faydalı ipuçları paylaşıyor.

Hesaba eklenecek botun test aşaması hâli hazırda devam ediyor. Bot ilk etapta Hesaplar, Taciz, Taklit, Genel ve #Twitterİpuçları adını taşıyan beş kategoride gelen soruları yanıtlayacak. Bu konu başlıkları direkt mesaj ekranı açıldığında otomatik olarak kullanıcıların karşısına çıkacak.

Botu deneme fırsatı bulan Buzzfeed’in haberine göre, sorgular kullanıcıları genellikle şirketin destek sayfasına yönlendiriyor. Bu durumun kullanıcının botun çalıştığı betik dışına çıktığında yaşanması muhtemel görünüyor.

Örneğin, taciz bildirimi yapılırken botun kullandığı betik ile şirketin destek sayfasındaki form arasında bir fark bulunmuyor. Bu da botla birlikte şikayet sürecinin çok fazla değişmeyeceğini, sadece daha interaktif olacağını ve uygulama içine taşınacağını gösteriyor. Ancak bunların da önemli adımlar olduğunu belirtmek gerekiyor.

Twitter destek botunu tüm kullanıcılara açacağı zamanı henüz açıklamadı

Mikro blog servisi destek botunun tüm kullanıcıların erişimine açılacağı konusunda şimdilik bir açıklama yapmadı.