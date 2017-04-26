Twitter canlı video yayını konusunda gaza biraz daha basmayı planlıyor. Şirket, haftanın 7 gününde 24 saat boyunca önemli etkinlikleri canlı yayınla kullanıcılarına ulaştırmayı istiyor. Buzzfeed’e konuşan Twitter COO ve CFO’su Anthony Noto, hem masaüstünde hem de uygulamalarında sürekli olarak canlı spor ve eğlence videoları yayınlamayı istediklerini belirtti. Twitter, ABD Ulusal Amerikan Futbolu Ligi’nin (NFL) yayın haklarını kısa süre önce Amazon’a kaptırmıştı. Ancak şirket, repertuvarında NFL’in klasik “Perşembe Akşamı Maçı” olmadan hedeflerine ulaşmasını sağlayacak yeni yollar bulmak için çalışıyor.

“Twitter’da kesinlikle 7/24 video içerik sunacağız.” diyen Noto, amaçlarının güvenilir bir adrese dönüşmek olduğunu söyledi. Twitter yöneticisi, insanların ne olduğunu görmek için öncelikli olarak ziyaret ettiği mecra olmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Noto, canlı videoların Twitter’daki sohbeti de artıracağına inanıyor. Bu videolarda gösterilecek 15 ila 30 saniye uzunluğundaki geçilemeyecek reklamların ise şirket adına yeni bir gelir kaynağına dönüşmesi amaçlanıyor. Twitter, sürekli olarak video içerik gösteriminin kullanıcılara tam dikkatlerini vermek zorunda kalmadan sadece videoyu arka planda oynatarak olan bitenden haberdar olma imkanını vereceğine inanıyor.

Twitter canlı video yayınları için yeni müşteri bulmakta zorlanmayabilir

Twitter NFL yayın haklarını Amazon’a kaptırsa da, bu anlaşma şirkete canlı yayınlar için yeni müşteri ve organizasyonlar bulma konusunda yardımcı olmuş gibi görünüyor. Şimdiden hep popüler hem de daha standart olarak nitelenebilecek içeriklerin yayını için görüşmelerin yürütüldüğü belirtiliyor. Bu ilgi, şirketin sürekli olarak canlı içerik yayınlama hedefini tutturmasına da yardımcı olacak gibi görünüyor.