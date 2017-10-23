Profesyonel bir yayıncı olmak, pek çok Twitch yayıncısının rüyalarını süslüyor. Ancak bunun için biraz karmaşık bir süreçten geçmek gerekiyor. Profesyonel yayıncılık için başvurunun yapılması sırasındaki adımlar bile kafa karıştırabiliyor. Twitch profesyonel yayıncı olmak isteyenlere yardım edecek yeni araçlarıyla bu karışıklığı ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Twitch tarafından yayınlanan araçlar, sadece para kazanmaya başlamak için gerekli sürecin takibinde kullanılmayacak. Şirket aynı zamanda daha önce sohbet botlarının veya ekstra yayın yazılımlarının gerektiği bazı görevleri de yenileyecek.

Bundan böyle kullanıcılar, “başarılar” sayesinde ortaklık seviyesine gelmeye ne kadar yaklaştıklarını daha etkin biçimde takip edebilecek. Belli bir sürede yapılan yayın sayısı ve ortalama izleyici sayısı gibi istatistikler, bu yaklaşım çerçevesinde kaydedilecek. Buna ek olarak, yayıncılara her yayın sonrasında istatistiksel bir özet de gösterilecek. Böylelikle hangi başarılara yaklaşıldığı görülebilecek. Ayrıca trafik kaynağı gibi izleyici kitlesini büyütmeye yardımcı olacak veriler de yayıncılara sunulacak.

Twitch yeni dönemde “ritüeller” üzerinde de biraz daha fazla duracak. Şirket, standart bir yayıncının yaşamında her gün karşılaşılan olayları “ritüeller” olarak niteliyor. Artık o günkü yayınını tamamlayan yayıncılar, kitlelerini başka bir kanala yönlendirebilecek. Böylelikle “dost” kanallara desteği göstermek kolaylaşacak. Yayıncılar, başka yayıncılardan gelen izleyici sayılarını da istatistikler içinde görebilecek. Buna ek olarak, yayıncılar önceden kaydedilmiş programları için “gala” düzenleyebilecek. Sohbet odalarında ise izleyiciler ana akışta konuşulanları bölmeden diyalog içine girebilecek.

Twitch profesyonel yayıncıların yanı sıra izleyicilere de yeni imkânlar sunuyor

Twitch profesyonel yayıncıların yanı sıra izleyicilere de yeni imkânlar sunuyor. Bundan böyle kullanıcılar arkadaşlarına Twitch kanalları için abonelik hediye edebilecek. Abonelik için aylık 5, 10 ve 25 dolarlık paketler arasında seçim yapılabilecek. Söz konusu abonelikler otomatik olarak yenilenmeyecek. Twitch’in duyurduğu yeni araçlar kasım ayından itibaren yayıncılar ve izleyicilerle buluşacak.