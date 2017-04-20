Twitch abonelik paketleriyle izleyicilere favori yayıncılarına destek olma imkanı sunmuştu. Şirket şimdi de bu paketlerin sayısında artışa gidiyor. Mevcut 4.99 dolarlık paketin yanına 9.99 ve 24.99 dolarlık iki yeni paket daha ekleniyor.

Yeni paketler sayesinde Twitch kullanıcılarının favori yayıncılarına daha yüksek oranlarda destek olması mümkün hâle geliyor. Twitch, böylelikle bağımsız yayıncı destek platformu Patreon’a daha yakın bir model sunmuş oluyor. Yeni paketlerle Twitch izleyicileri bir karşılık beklemeden favori yayıncılarına daha büyük oranda destek olabilecek

Yeni ve daha yüksek fiyatlı abonelik paketleri, kanallara Twitch sohbetlerinde daha fazla özel his simgesinin kilidini açma fırsatını veriyor. 9.99 dolarlık paket iki abonelik, 24.99 dolarlık paket ise altı abonelik olarak sayılıyor.

Twitch abonelik seçeneklerini kademeli olarak sunacak

Twitch’in yeni abonelik paketlerinden ilk etapta şirketin “Partnered” programı kapsamındaki kanalları için faydalanılabilecek. Önümüzdeki dönemde ise yeni paketlerin kapsama alanı genişletilecek. Daha fazla destek gören yayıncıların takipçilerine farklı yenilikler sunması, pek şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak bu yeniliklerle karşılaşmak için şimdiden bir tarih işaret etmek çok kolay görünmüyor.