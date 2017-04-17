tvOS 11 çoklu kullanıcı desteğini ve resim içinde resim modunu getirecek

Amazon Echo, Google Home ve yakında tanıtılacak Harman Kardon Invoke gibi akıllı hoparlörlerin ortaya çıkışı, ilk akıllı ev ürünlerini biraz gözlerden uzaklaştırmışa benziyor. Artık akıllı TV’ler veya set üstü kutuları eskisi kadar heyecan uyandırmıyor. Ancak bu durum Apple’a Apple TV’yi unutturacak gibi görünmüyor. Şirket henüz yayın tarihi belli olmayan tvOS 11 ile çoklu kullanıcı desteği ve videolarda resim içinde resim modu gibi özellikler sunmaya hazırlanıyor.

Televizyonlar, akıllı telefonların aksine, birden fazla kişi tarafından kullanılabiliyor. Kişisel ayar ihtiyacının dışında, kullanıcılar başka içerik ve uygulamalara ulaşmayı isteyebiliyor. Hâli hazırda Apple TV kullanıcılarının kişisel ayar ve uygulamalarına ulaşabilecekleri bir profile sahip olmaları mümkün görünmüyor.

Ancak yeni tvOS sürümüyle birlikte bu durumun değişmesi bekleniyor. Kaynaklara göre, kullanıcılar Apple TV kutularına birden fazla hesapla giriş yapabilecek. Böylelikle bir Apple TV’ye erişen herkes kendi Apple Music, iCloud ve iTunes içeriklerine erişebilecek. Kullanıcılar arasında geçiş yapılabilmesinin kanal değiştirmek kadar kolay olacağı söyleniyor.

Apple TV’nin yeni tvOS sürümüyle birlikte resim içinde resim modunu da destekleyeceği iddia ediliyor. Bu özellik günümüzde modern eğlence sistemlerinin önemli bir kısmında standart haline gelmiş durumda. Artık akıllı televizyonlarda, set üstü kutularında ve hatta oyun konsollarında bulunuyor. Dolayısıyla Apple’ın tvOS için böyle bir hamle yapması kulağa pek şaşırtıcı gelmiyor.

tvOS 11 abonelik servisini beraberinde getirebilir

Apple’ın yeni tvOS sürümüyle birlikte TV abonelik servisini kullanıma sunup sunmayacağı da merak ediliyor. Cupertino merkezli şirketin söz konusu servis üzerinde çalıştığına dair dedikodular bir süredir etrafta dolaşıyor. Apple’dan daha önce yapılan açıklamalarda, TV kanallarıyla müzakere yapmanın plak şirketleriyle görüşmekten daha zor olduğu belirtilmişti. Dolayısıyla bu konuda yüksek bir beklenti içinde olmamak gerekiyor.