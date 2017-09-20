TurkNet internet paketlerini abonelerine bundan böyle Adil Kullanım Noktası (AKN) kısıtlaması olmadan ve taahhüt talep etmeden ulaştıracak. Şirket bu önemli değişikliği Genel Müdürü Cem Çelebiler ve Bireysel İş Birimi’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Kurmuş’un katıldığı basın toplantısıyla duyurdu.

Genel Müdür Cem Çelebiler, internetin doğuşundan bu yana benimsediği paylaşım, açıklık ve fırsat eşitliği değerlerini kendilerinin de benimsediğini belirtti. Çelebiler, bu değerleri yaşatmanın başarıya doğrudan bir etki yapacağına inandıklarının da altını çizdi. TurkNet Genel Müdürü, herkesin hız, limit ve kota gibi dertlere düşmeden internet hizmetlerinden yararlanmasını misyon edindiklerini de dile getirdi.

TurkNet Genel Müdürü, sözlerine şöyle devam etti: “Önce taahhüdü kaldırarak kullanıcılara seçme ve memnun kalmadığında hizmetini değiştirme şansı sunmaya başladık. Şimdi de tüm Türkiye’deki müşterilerimizi ve TurkNet’e yeni gelecek herkesi AKN’siz internetle buluşturuyoruz. TurkNet’liler artık AKN hız sınırlamasına takılmayacak. İnternet kullanıcısı olarak bizler bir servis sağlayıcıdan ne istiyorsak müşterilerimize de onu sunuyoruz. Kendini müşterilerimizin yerine koyabilen, en yetkin, en yenilikçi insanlarla çalışarak yepyeni çözümler üretiyoruz, yaratıcı fikirlerle sektör ve teknolojinin sınırlarını genişletiyoruz. Biz internet çağının bireyleriyiz.”

TurkNet internet paketlerinde AKN’yi kaldırmadan önce de kullanıcılarının elini rahatlatmaya yönelik başka adımlar atmıştı. Geçtiğimiz yılın mart ayında AKN’yi 150 GB’ye yükselten şirket, kullanıcılarına bu hizmeti 59,90 TL karşılığında sunmaya başlamıştı. İkinci adımda Yerel Ağın Paylaşıma Açılması (YAPA) uygulamasından yararlanan TurkNet, adece bakır kablolar gibi pasif bileşenleri kiralamış ve kendi aktif altyapısı üzerinden kullanıcılarına ulaşmaya başlamıştı. Bu dönüşüm, şirkete maliyetleri aşağıya çekme fırsatını vermişti. Üçüncü adımda aktif altyapıdaki tüm kullanıcılara AKN’siz internet sağlayan TurkNet, dördüncü adımda ise aktif altyapıda olmayan abonelerinin AKN’sini 250 GB’ye yükseltmişti. AKN’nin tamamen kaldırılması, şirketin başladığı yolculuğun son adımı niteliğini taşıyor.

TurkNet internet kullanıcılarına aktif altyapıda 100 Mbps hız vadediyor

TurkNet internet kullanıcılarına aktif altyapıda olmaları durumunda 100 Mbps’ye kadar uzanan hızlar vadediyor. Aktif altyapı dışında kalanlar içinse hız 35 Mbps’ye kadar çıkabiliyor. TurkNet Bireysel İş Birimi’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Kurmuş, “35 Mbps ile eş zamanlı yedi tane HD kalitesinde film izlenebilir. Pratik olarak evde çocuklar internette oynarken, ebeveynler ayrı ayrı film izleyebilir, eve gelen misafirler cep telefonlarıyla sosyal medyada gezinebilir, bu sırada da bir uygulama güncellenebiliyor olabilir.” şeklinde konuştu.