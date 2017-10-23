Türkiye’de internet ve teknoloji girişimleri üzerine en tecrübeli yazarlardan biri olan, bizim de severek takip ettiğimiz Fırat Demirel, internet girişimciliğinin tarihine ışık tutmayı hedefleyen bir projeye başlangıç yaptı. Türkiye’nin ilk yerli internet girişimlerinin kuruluş ve büyüme hikâyelerini ele alan, Türkiye’nin İnternet Girişimleri adlı bir kitap yazmayı planlayan Demirel, projesini Arıkovanı üzerinden kitlesel fonlamaya açtı.

Kitapta Yemeksepeti, Mynet, Ebebek, Groups gibi, Türkiye’nin köklü internet girişimlerinin hikayelerinin yer alması planlanıyor. Türkiye’de ilk internet girişimlerinin çıkmaya başladığı 1996 ve sonrasındaki 10 yılı ele alacak olan projenin, özellikle genç girişimcilere ilham kaynağı oluşturması hedefleniyor. Melih Ödemiş, Emre Kurttepeli, Emre Sokullu, Halil Erdoğmuş, Çağlar Erol, Arda Kutsal, Ersan Özer, Hasan Yalçınkaya gibi, Türkiye’de girişimciliğinin öncülerinden olan kişilerin projeye destek verdiği belirtiliyor.

Girişimcilik alanında yazılmış en kapsamlı eser olmayı hedefleyen Türkiye’nin İnternet Girişimleri adlı kitap, okuyucularına zengin görsel içerikler de sunacak. Ayrıca BİP platformunda hazırlanacak sohbet robotu ile kitap içeriklerinden bazı özel bölümlere de kolayca erişilebilecek.

40 bin TL’lik bir hedefle yola çıkan proje, daha beş gün olmasına rağmen 25 binin üstünde bir rakamla ulaştı ve yolun yarısını aşmış oldu. Daha geride 55 gün var ve bu kalan sürede hedefe ulaşılması ve hatta aşılması zor olmayacak gibi görünüyor. Arzu ederseniz, 20 TL’den başlayan tutarlarla siz de bu projeye destekçi olabilirsiniz.