Türkiye günde 4 saati akıllı telefonların başında geçiriyor

Günümüzde akıllı telefon kullanımı da bağımlılıklar arasında değerlendiriliyor. Dünyanın pek çok ülkesi gibi, Türkiye de bu bağımlılıktan payına düşeni alıyor. Mindstation tarafından toplanan ve Ajans Press tarafından paylaşılan verilere göre, Türk halkı her gün ortalama 4 saatini akıllı telefonların başında geçiriyor.

Kadınlarda ortalama akıllı telefon kullanım süresi 279 dakika olarak gerçekleşirken, erkelerde bu süre 248 dakikaya iniyor. Ülke genelinde günlük ortalama akıllı telefon kullanımı dakika bazında 248 dakika olarak gerçekleşti.

Ajans Press, Türkiye’nin en çok kullandığı ve konuştuğu uygulamaları da mercek altına aldı. Gerçekleştirilen medya incelemesine göre, en çok kullanılan platformlar sıralamasında zirvede YouTube yer alıyor. YouTube’un ardından sırasıyla WhatsApp, Facebook, Onedio, Hürriyet, Instagram, EkşiSözlük Twitter, Sahibinden ve İzlesene geliyor.

Türkiye her gün 10 saati internete bağlı olarak geçiriyor

Araştırmaya göre, Türk halkı her gün 10 saati internete bağlı olarak geçiriyor. Ajans Press’in araştırmasında, Türkiye medyasında en çok konuşulan uygulama ve platformların sıralaması da bulunuyor. En çok konuşulan platformlar listesinin zirvesinde Facebook yer alıyor. Sırasıyla Twitter ve Instagram, ilk üçte Facebook’a eşlik ediyor. İlk 10’un kalanını ise YouTube, WhatsApp, Hürriyet, Sahibinden, EkşiSözlük, Onedio ve İzlesene oluşturuyor.