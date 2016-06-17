Turkcell T serisi Android cihazlarıyla şebekesindeki veri kullanımını 13 kat artırmayı başarmıştı. Akıllı telefon benimseme oranının artmasında önemli bir rol oynayan Turkcell’in T serisi cihazları, kullanıcılara bütçelerini sarsmadan mobil dünyayla buluşma fırsatını veriyor. 4.5G’nin getirdiği yüksek hızla birlikte akıllı telefon kullanımını yaygınlaştırmayı hedefleyen Turkcell, bu amaç doğrultusunda en yeni akıllı telefonu T70’i görücüye çıkardı. Teknoblog olarak Turkcell T70’i sizler için inceledik.

147.5 x 73 x 7.8 mm. boyutlarındaki telefon, tartıda 133 gram çekiyor. Yuvarlatılmış köşelere sahip cihazın tasarımı çok çarpıcı olmasa da, malzeme kalitesi ve kolay kavramasıyla elde güzel bir his sağlıyor. Hem ön yüzeyin hem de arka panelin camla kaplanmış olması, T70’e şık bir hava kazandırıyor. Ön yüzey ve arka paneli saran ince çerçeve de bu şıklığı kuvvetlendiriyor. Akıllı telefonun kenarlarında ise materyal olarak plastik tercih edilmiş.

Dışarıdan bakıldığında T70’in kasası çok dayanıklı gözükmese de, ön ve arka panelin camla kaplanmış olması sağlamlığı artırıyor. Cam çizilmelere karşı dayanıklı olsa da, özellikle arka panelde parmak izlerini fazlasıyla belli ettiğini söylemek gerekiyor. 5.2 inç ekranlı telefon hatırı sayılır bir yüzey alanı sunuyor. Özellikle ekranın kenarlarında oldukça az bir çerçeve alanı sunulurken, üst ve altta bu alan biraz daha artıyor bu alanlara ön kamera ya da kapasitif tuşlar gibi unsurlar ekleniyor.

Turkcell T70’de 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde 5 inç TFT IPS ekran bulunuyor. Bahsi geçen değerler doğrultusunda ekranın sunduğu görüntü kalitesi için “makul” tanımlaması yapılabilir. 720p çözünürlüklü ekran, yazı ve grafiklerde yeterli ölçüde keskinlik sunuyor. Parlaklık konusunda oldukça başarılı bir performans sergileyen Turkcell T70’in ekranı, renkleri canlı biçimde yansıtma konusunda da kendisiyle aynı fiyat aralığında bulunan diğer cihazların önüne geçmeyi başarıyor. Telefon ekranına parlak ışık altında veya dış mekanlarda bakarken sıkıntı yaşanmıyor.

T70’te ekranın üst kısmında ahize hoparlörü ve 5 megapiksel çözünürlüklü ön kamera bulunuyor. Alt kısma ise kapasitif Android navigasyon tuşları yerleştirilmiş. Ancak bu tuşlar ekran uyku vaziyetinden çıkarılmadan kendilerini belli etmiyor. Soldaki kapasitif tuş bir önceki ekrana gitmek için kullanılırken, sağdaki tuş Android’in çoklu görev ekranını ortaya çıkarıyor. Ortadaki tuş ise Home tuşu işlevi görüyor. Bu tuşa uzun süre basıldığında ise Google Now aktive ediliyor.

Turkcell T70’in sağ kenarının tam ortasında güç butonu bulunuyor. Bu güç butonunun biraz üstüne ise ses kontrol tuşları yerleştirilmiş. Telefonun sağ kenarına geçildiğinde ise kutudan çıkan SIM iğnesiyle açılabilen yuva göze çarpıyor. Bu yuvaya hem microSD kart hem de nano SIM kart yerleştiriliyor.

Üst kenara geçildiğinde ise kulaklık jakı ve mikrofon görülüyor. Alt kenara inildiğinde ise ortaya yerleştirilen microUSB girişine iki yanına yerleştirilen hoparlör çıkışları eşlik ediyor.

Akıllı telefonun arka panelinin sol üst kısmında 8 megapiksel çözünürlüklü kamera bulunuyor. Bu kameranın biraz sağına ise flaş yerleştirilmiş. Pek çok akıllı telefonda flaş arka kameraya çok yakın tutulsa da, Turkcell T70’te bu mesafenin biraz daha uzun olduğunu belirtmek gerekiyor. Arka panelin orta kısmında Turkcell logosu yer alıyor. Aşağıya inildiğinde ise T70 markası görülüyor. Yekpare kasaya sahip T70’in arka panelinin kullanıcılar tarafından açılamadığını vurgulamakta da fayda var.

Turkcell T70 gücünü dört çekirdekli 1.4 GHz Qualcomm 8909 işlemciden alıyor. Bu işlemciye 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. microSD kart desteği sayesinde depolama alanının üstüne 32 GB daha eklenebiliyor. Söz konusu kurulumun giriş seviyesinde sıklıkla rastlanan cinsten olduğu söylenebilir. Bu da akıllı telefonan performans bakımından çok sıra dışı şeyler beklememek gerektiği şeklinde yorumlanabilir. Ancak Turkcell T70’in donanımı, standart görevlerini yerine getirme konusunda pek de sıkıntı yaşamıyor. Akıllı telefon AnTuTu benchmark testinden 2300 civarında bir puanla ayrılıyor. T70’in Geekbench benchmark testindeki puanı ise 1090 civarında oluyor. Bu puanların giriş segmentindeki bir telefon için kabul edilebilir bir seviyede olduğu söylenebilir.

Turkcell T70’te 2540 mAh kapasiteli pil bulunuyor. Katalog değerlerine göre bu pil, 400 saate kadar bekleme ve 10 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Ortalama yoğunluklu bir kullanım senaryosunda T70, bir günü rahatlıkla çıkarıyor. Gün içinde sıklıkla e-posta kontrolü, web gezintisi ve sosyal medya sitelerinde dolaşma gibi eylemleri gerçekleştirenler için T70’in pil kapasitesi yeterli olacaktır. Multimedya içerik tüketildiğinde bu süre biraz aşağıya iniyor, ancak düşük yoğunluklu kullanımda da bir artış yaşanıyor.

Turkcell, ülkemizde 1 Nisan itibarıyla faaliyete geçen 4.5G şebekesine büyük yatırım yapıyor. 4.5G sonrası dönemde piyasaya sürülen Turkcell markalı ilk telefon olan T70 de doğal olarak 4.5G’yi destekliyor.

Turkcell T70’in altına yerleştirilen iki hoparlörden oldukça yüksek bir ses çıkışı sağlanıyor. Hoparlör arka panele yerleştirilmediği için telefon yüzeye koyulduğunda bir ses kaybı yaşanmıyor. Yüksek ses çıkışı ve 5 inç HD ekran, Turkcell T70’i multimedya içerik tüketimi için uygun bir telefon haline getiriyor.

Turkcell T70 kutusundan Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemiyle çıkıyor. Kullanıcı arayüzünde ise dengeli bir özelleştirme yapıldığı görülüyor. Kilit ekranı açılırken doğrudan menüye erişilebildiği gibi, sesli arama veya kamera aktivasyonu gibi işlemler gerçekleştirilebiliyor.

Ana ekranda göze ilk olarak Turkcell’in bazı uygulamalarını ön plana çıkarması göze çarpıyor. Ekranın alt kısmındaki sabit uygulama çubuğunda mesajlar uygulamasının yerini, Turkcell BiP alıyor. Şirketin çevrim içi müzik platformu Fizy’nin kısayolu da ana ekranda kullanıcıları karşılıyor.

Yine ana ekranda bulunan Turkcell klasörü, cihazda ön yüklü olarak sunulan Turkcell uygulamalarına hızlı erişim sağlıyor. Bu ikonlardan bazılarının uygulamaları başlatmadığını ve uygulamaların Google Play Store’daki sayfalarına yönlendirme yaptığını belirtmek gerekiyor. Klasörde BiP, Fizy, Hesabım, Turkcell TV+, Turkcell Akademi, Goller Cepte, Akıllı Depo gibi uygulamalar bulunuyor. Söz konusu klasörün içinde yer alan T70 Keşif uygulaması, kullanıcıların akıllı telefonun özelliklerini ve yeteneklerini hızlı biçimde öğrenmesini mümkün kılıyor.

Turkcell’in cihazda yerleşik olarak sunduğu uygulamalardan biri olan Mobil Asistan, bir tür “Google Now” muadili olarak nitelenebilir. Kullanıcılar mobil asistan Selin’e faydalı bilgilere ulaşmalarını sağlayacak çeşitli soruları sesli olarak yöneltebiliyor.

Piyasaya sürülen Android telefonların büyük kısmında olduğu gibi, Turkcell T70’te de Google uygulamalarının önemli bir kısmı ön yüklü olarak bulunuyor. Google Now, Chrome, Gmail, Google Haritalar, Google Fotoğraflar, Google Drive ve YouTube’un da aralarında bulunduğu uygulamalara ana ekrandaki Google klasörü üzerinden ulaşılabiliyor. Bu noktada Turkcell T70’in klasör gösterim efektinin de göze oldukça hoş geldiğini belirtmek gerekiyor.

Turkcell T70, telefonundaki bazı uygulamalarını gözlerden uzak tutmayı isteyenlere “Gizli uygulamalar” klasörünü sunuyor. Bu klasördeki uygulamalar ana ekranda veya tüm uygulamaların yer aldığı menüde gösterilmiyor. Gizli uygulamalar klasörüne widget düzenleme ekranı üzerinden erişiliyor.

Turkcell T70’in ön yüklü uygulama listesi sadece Turkcell ve Google imzalı uygulamalarla sınırlı kalmıyor. Artık pek çok kişi için “olmazsa olmaz” niteliği taşıyan Facebook ve Twitter, T70 kullanıcılarını karşılayan uygulamalar arasında bulunuyor. Clean Master, Gif Me! Pro, Tozlu.com, WPS Office gibi uygulamalar da T70’te ön yüklü olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor.

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Turkcell T70’teki varsayılan tercihlerin fazlasıyla yerinde olduğunu belirtmek gerekiyor. Örneğin, klavye konusunda Android kullanıcıları arasında bir hayli popüler olan SwiftKey klavye tercih edilmiş. Kullanıcılara akıllı öneriler sunan ve mobil cihazda yazma deneyiminden alınan keyfi üst seviyeye çıkaran bu uygulamanın tercih edilmesi, T70’in hanesine artı puan olarak yazılıyor. Varsayılan internet tarayıcısı konusunda da tercih Google Chrome’dan yana kullanılıyor.

Daha önceki Turkcell telefonlarında görülen bazı yerel dokunuşlara Turkcell T70’te de rastlanıyor. Telefonun bildirim sesleri menüsünde vapur düdüğü, çay karıştırma, bağlama, darbuka, kanun gibi seslere ve İstanbul, Bozkırstep, Bağlan Hayata gibi isimler taşıyan melodilere rastlanabiliyor. Kullanıcılara ana ekranda çeşitli ipuçları da sunan Turkcell, yine ana ekran üzerinden Wi-Fi, Bluetooth, Hotspot açmayı da mümkün kılıyor. Bu tarz dokunuşlar, T70’in kullanım deneyimini de önemli ölçüde geliştiriyor.

Turkcell T70’in arkasında 8 megapiksel çözünürlüklü kamera bulunuyor. Otomatik odaklama özelliğine sahip kameraya flaş eşlik ediyor. Telefonun kamera uygulaması ise kullanıcılara oldukça fazla sayıda çekim modu sunuyor. Buna ek olarak, kamera ayarlarını manuel olarak yapmak isteyenler de bu işlemi hızla gerçekleştirebiliyor. Manuel ayarlar menüsü üzerinden ISO, pozlama, beyaz dengesi gibi ayarlarda değişiklik yapılabiliyor.

Arayüzü çok sade ve kullanışlı olan kamera uygulaması; gülümseme algılama, aralık yakalama, az ışık, çoklu pozlama gibi farklı çekim modları sunuyor. Bu modlardan bazıları fotoğraf çekimini kolaylaştırırken, bazıları da fotoğraflara farklı bir hava katıyor. Örneğin. Çoklu Pozlama modunda kullanıcıların yakaladığı iki kare birleştiriliyor ve ortaya alışılagelmişten farklı bir fotoğraf çıkıyor. Yine modlar ekranı üzerinden erişilen sahne seçenekleri ise T70 sahiplerine bulundukları yere, yaptıkları aktivitelere veya belli bir zaman dilimine göre fotoğraf çekme fırsatı veriyor.

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Turkcell T70’in arka kamerası, normal koşullar altında oldukça net kareler yakalanmasını sağlıyor. Kamerada bulunan farklı çekim modları, fotoğraf kalitesinin yükselmesinde önemli br rol oynuyor. Yine de, çekilen fotoğraflarda renklerin biraz solgun kaldığını ve ters ışıklı fotoğraflarda kalitenin bir nebze de olsa aşağıya indiğini belirtmek gerekiyor. Gece çekimlerinde ise düşük ışık modu, gece moduna göre daha iyi sonuçlar veriyor. Gece çekimlerinin genel kalitesini ise “ortalama” şeklinde nitelemek yanlış olmayacaktır. Turkcell T70’in arka kamerasıyla 720p çözünürlüklü video kaydı gerçekleştirilebiliyor.

Turkcell T70’in ön kamerası ise 5 megapiksel çözünürlüğünde. Arka kamerada da bulunan Gülümseme algılama ve Aralık yakalama gibi çekim modlarının varlığı, güzel selfie kareleri yakalamaya yardımcı oluyor. Kamerada yerleşik olarak sunulan filtrelerle de selfielere farklı bir hava kazandırılabiliyor.

Turkcell T70 uygun fiyat karşılığında kaliteli deneyim sunuyor

Turkcell T70 hem fiyatı hem de barındırdığı bileşenler itibarıyla giriş seviyesinin tipik bir temsilcisi olarak tanımlanabilir. İşlemci, bellek ve dahili depolama alanı tercihleri ve sunulan yazılım deneyimi, Turkcell T70’i kısa bir süre önce piyasaya çıkan ve Vestel ile Turkcell arasındaki işbirliğinin ürünü olan Vestel V3 5020 ile benzer bir yerde konumlandırıyor.

Açıkçası Vestel V3 5020’nin tanıtılmasının ardından akıllarda Turkcell T70’in gelişine ilişkin bazı soru işaretleri oluşmuştu. Ancak farklı denemelere rağmen yıllardır yürüdüğü yoldan şaşmayan Turkcell, T70’e tasarım üzerinden başka bir hava kazandırıyor. Telefonun cam kaplı ön ve arka yüzeyinin oldukça hoş bir kullanım hissi yaşattığını vurgulamak gerekiyor. Elleri küçük kişiler bile cihazı tek elle rahatlıkla kavrayıp menüler arasında zorlanmadan dolaşabiliyor. Kısacası ortada ergonomik bir telefonun olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Akıllı telefonda sunulan ön yüklü uygulama sayısı biraz yüksek olsa da, söz konusu uygulamaların büyük kısmının fazlasıyla işe yaradığını belirtmek gerekiyor. Turkcell T70, şirketin uygulama ekosistemini ne kadar geliştirdiğini gösteren bir vitrin olma niteliğini de taşıyor.

Turkcell T70’i peşin olarak satın almak isteyenlerin 649 TL ödemesi gerekiyor. Cihaz, yaşattığı deneyimle bu paranın hakkını fazlasıyla veriyor. Bütçesini fazla zorlamadan akıllı telefonunu yenilemek ve mobil dünyanın imkanlarından mahrum kalmak istemeyenler için T70, dikkate alınmaya değer seçenekler arasında bulunuyor.