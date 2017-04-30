İnternet dünyasında AKK (Adil Kullanım Koşulu, Adil Kullanım Kotası, Adil Kullanım Noktası gibi farklı adlarla anılıyor) tartışmaları birkaç aydır devam ediyor. Turkcell, bu tartışmaların ortasında AKK’sız internet erişimi hizmetinde fiyat düzenlemesine gitti. Yeni açıklanan tarifelere göre 25 megabit indirme hızına sahip olan Fiber ev internet paketi aylık 89 TL’ye sunuluyor.

Aslında Turkcell Superonline uzun zamandır AKK’sız internet erişim hizmeti sunuyordu. Ancak bu son tartışmaların ışığında bu tür fiber internet erişiminin hızları yeniden düzenlenmiş, fiyatlar biraz daha aşağı çekilmiş oldu.

Hız Kota AKK *

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(Download)​ AKK *

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(Download)​ Tarife Fiyatı​ Kampanya Fiyatı 25 Mbps Platin Paket Limitsiz - - 229 TL 89 TL 35 Mbps Platin Paket Limitsiz - - 289 TL 139 TL 50 Mbps Platin Paket​ Limitsiz - - 339 TL 169 TL ​100 Mbps Platin Paket Limitsiz - - 449 TL 299 TL

Öte yandan Turkcell Superonline, limitsiz fiber internet paketlerinde de düzenlemeler yaptı. 24 ay taahhütlü fiyatlarda küçük de olsa fiyat artışı dikkat çekerken, daha önce var olduğunu bildiğimiz 50 Mbps indirme hızı – 250 GB AKK veya 100 Mbps indirme hızı – 250 GB AKK gibi seçeneklerin kaldırıldığını görüyoruz. Yeni tarifelerle birlikte AKK üst sınırı 200 GB oluyor.