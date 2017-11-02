Turkcell’den fizy Premium için üyelik fırsatı

Turkcell’in dijital müzik platformu fizy, Premium aboneliklere yönelik yeni bir fırsat sunuyor. Yüksek ses kalitesine sahip milyonlarca şarkının yanı sıra binlerce video ve radyo kanalı da sunan fizy Premium Paketi, faturalı Turkcell müşterilerine 3 ay boyunca ayda 3 TL karşılığında sunuluyor.

Ayrıca fizy Premium, üyelerine dinlediği şarkı kadar internet paketi kazandırıyor. 31 Aralık’a kadar ayda 100 şarkı dinleyen kullanıcılar 250 MB, 250 şarkı dinleyenler 500 MB ve 500 şarkı dinleyen kullanıcılar da 1 GB internetin sahibi oluyor. Turkcell’in belirttiğine göre, kampanya kapsamında yıllık fizy Premium üyeleri de 3 ay boyunca ayda 9.99 TL yerine 3 TL ödüyor.

fizy üyeliği, web sitesinden veya iOS ve Android uygulamalarından sınırsız müzik dinleme ve video izleme imkanı sunuyor. Çevrim dışı seçeneği sayesinde, en popüler listeler internet olmadığı yerlerde de dinlenebiliyor.

Öte yandan fizy’nin, Ayrılık Şarkıları, Tatildeyim, Kopuyorum, Akşam Yemeği, Çalışmaya Çalışıyorum gibi binlerce hazır liste ile kullanıcıların “Ne dinleyeceğim?” derdini de bitirdiği belirtiliyor. Uygulama tüm operatör aboneleri tarafından kullanılabiliyor. Turkcell kullanıcıları, fizy üyelikleri bitse de, radyo yayınlarını dinlemeye devam edebiliyor.