Turkcell 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 1 GB internet hediye ediyor

Turkcell 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için tüm müşterilerine dakika, SMS ve internet kullanımı hediye ediyor. 29 Ekim günü tüm Turkcell aboneleri, her yöne geçerli olmak üzere 500 dakika konuşma, 1000 SMS ve 1 GB internet hediyesi alacak.

Her yöne geçerli dakika, SMS ve internet hediyesinin yanı sıra TV+ ve fizy de tüm gün boyunca aboneler için ücretsiz olacak. TV+ uygulamasında kullanım için 2 GB internet de ayrıca tanımlanacak.

Turkcell’in belirttiğine göre, söz konusu kampanya 29 Ekim sabah saat 09.00 ile 30 Ekim sabah saat 09.00 arasında, tam bir gün boyunca geçerli olacak. Turkcell’lilerin bu 24 saatlik süreçte kullanabileceği her yöne geçerli 500 dakika, 1GB internet, 1000 SMS hatlarına otomatik olarak yüklenecek. Bunun yanı sıra yeni nesil iletişim platformu BiP üzerinden de aramalara özel her yöne 1000 dakika konuşma hediye ediliyor.