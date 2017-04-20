Türk Telekom Stylus 3 ve Türk Telekom K8 (2017) çok yakında geliyor

Türk Telekom, kendi markasını taşıyan akıllı telefonlara iki yeni seçenek daha ekledi. 2017’nin ilk ürünleri olarak da nitelendirebileceğimiz bu yeni telefonlar LG imzasını taşıyor ve LG’nin bu yılın başlarında tanıttığı Stylus 3 ve K8 (2017) gibi iki orta segment telefonu temel alıyor.

LG’nin Türk Telekom müşterilerine özel olarak geliştirdiği Türk Telekom K8 (2017) ve Türk Telekom Stylus 3 çok yakında avantajlı tekliflerle satışa sunulacak. Türkiye’de sadece Türk Telekom mağazalarında satılacağı belirtilen Türk Telekom K8 (2017) ve Türk Telekom Stylus 3, mobil operatörün belirttiğine göre üstün performansları, şık tasarımları ve batarya güçleri ile akıllı telefon deneyimini bir üst noktaya taşıyor.

Türk Telekom K8 (2017)’nin kendi sınıfında üstün performans ve fiyat uygunluğu açısından öne çıktığı belirtiliyor. K8(2017)’nin 5 inç HD ekranı ve metalik kavisli kenarları ile telefon kullanımı çok kolaylaşıyor. Ayrıca 2500 mAh kapasiteli pili de uzun ömürlü kullanım sağlıyor. Türk Telekom, gelişmiş 13 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön kameraya sahip olan K8(2017)’nin 1/3″ sensörü ve F2.2 merceğiyle çekimlerin çok daha berrak hale geldiğinin altını çiziyor. Türk Telekom K8(2017)’ye 799 TL peşin fiyatla sahip olunabilecek.

Türk Telekom Stylus 3 ise 5.7 inç HD ekranı, akıllı kalemi ve ince tasarımı ile dikkat çekiyor. Geliştirilmiş hassasiyete sahip 1.8 mm uçlu kalem, akla geldiği anda not almayı, çizmeyi, seçme ve işaretlemeyi sağlıyor. Stylus 3’ün 3200 mAh kapasiteli pili de akıllı telefon deneyimi daha uzun süreli hale geliyor. 13 megapiksel arka kameraya sahip olan Stylus 3’ün 8 MP’lik ön kamerası ile selfie deneyimi, Türk Telekom’un belirttiğine göre, çok daha keyifli bir hâle geliyor. Stylus 3’e 1399 TL peşin fiyatla sahip olunabilecek.

Türk Telekom müşterileri, Türk Telekom K8 (2017) ve Stylus 3’e diledikleri Türk Telekom faturasına ek 12 veya 24 ay taksitli ödeme seçeneği ile sahip olabilecek. Üstelik, son 30 gün içinde Türk Telekom faturalıya gelen mobil müşterilere 384 TL’lik büyük indirim uygulanacak.

Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, şirket olarak müşterilerinin yeni mobil teknolojileri ve mobil interneti doya doya kullanmasının en büyük öncelikleri olduğunu söylüyor. “Bu kapsamda müşterilerimizi, üstün performansa sahip cihazlara Türk Telekom ayrıcalıklarıyla ve uygun fiyatlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi de LG tarafından Türk Telekom’a özel olarak üretilen, fiyat ve performansları ile göz dolduran Türk Telekom K8 (2017) ve Stylus 3 cihazlarını müşterilerimizin beğenisine sunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 5.7 inç HD ekranlı Türk Telekom Stylus 3, sahip olduğu hassas akıllı kalemiyle kullanım deneyimini kolaylaştırıyor ve cepte bir bilgisayar deneyimi sunuyor. Türk Telekom K8 (2017) ise uygun fiyat ve performans açısından kendi sınıfında öne çıkıyor. Akıllı telefon sahipliği oranında yüzde 75’le sektör lideri olarak, önümüzdeki dönemde de akıllı cihazlarda avantajlı tekliflerimize hız kesmeden devam edeceğiz.” şeklinde sözlerine eklemede bulunuyor.