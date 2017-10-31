Türk Telekom, 2012’de Şırnak İl Müdürlüğü’nde çalışan Yılmaz Çabuk’un başından geçen bir olayı kısa bir videoyla canlandırarak tüm Türkiye’ye anlattı. Videoda, Çabuk’un bir asker annesinin oğluyla iletişim kurabilmesi için gösterdiği çaba gözler önüne seriliyor.

2012’de Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde meydana gelen heyelan sebebiyle kopan hatların onarım çalışmalarının canlandırıldığı bir kare ile başlıyor. Yılmaz Çabuk, uydu telefonu aracılığıyla kendisine ulaşan asker annesine durumu anlatıyor ve endişelenmemesini söylüyor. Ekip olarak hatları onarmak için çalıştıklarını belirten Çabuk, zorlu koşullara rağmen yola koyuluyor ve endişeli anneyi uydu telefonu aracılığıyla oğluyla konuşturuyor.

Video, Türk Telekom Genel Müdürü Paul Doany’nin bizzat seslendirdiği “Hiç kopmayan bağları sağlamlaştırmanın gururuyla” cümlesiyle son buluyor.

Türk Telekom çalışan hikayelerini paylaşmaya devam edecek

Türk Telekom Genel Müdürü Paul Doany, hazırlanan kısa videoyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Türk Telekom olarak öncelikli misyonumuzu ‘insana dokunan ve insana fayda sağlayan teknolojiler’ olarak görüyorum. Şırnak’taki çalışanımız ve yaşadığı olay da bunun en büyük göstergelerinden biri. Türkiye’nin 81 ilindeki 33 binden fazla çalışanımız, aynı zamanda ülkenin en ücra köşesine kadar uzanan iyilik elçilerimiz durumunda. Teknolojiyi ve Türk Telekom’un gücünü kullanarak, hasret çeken gönülleri birleştirmek, insanları buluşturmak ve mutlu etmek için çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın da Türk Telekom’un kesintisiz iletişim sağlamanın yanında, 33 binden fazla iyilik elçimizle, iyi zamanlarda olduğu kadar zor zamanlarında da yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim. Şirketimizin başlatmış olduğu proje kapsamında çalışanlarımızın insana dokunan hikayeleri toparlandı, başarılı bulunanlar ödüllendirildi ve bazı hikayeler Yılmaz Çabuk’ta olduğu gibi video ile canlandırıldı. Önümüzdeki dönemde de ülkenin dört bir yanında insanımız için çalışan ve Türkiye’ye değer katmak için gayret eden çalışanlarımızın bu hikayelerini paylaşmaya devam edeceğiz.”