Türk Telekom Mobil Dergi’nin Temmuz 2017 sayısı yayında

Türk Telekom Mobil Dergi’nin Temmuz 2017 sayısı yayınlandı. Derginin bu son sayısı daha önceki sayılar gibi yine dopdolu bir içerikle geliyor, okuyucularına hem eğlenceli vakit geçirme fırsatı veriyor hem de onlara mobil teknoloji ve cihazlar konusunda yardımcı oluyor.

Bu ay dergide tam üç adet yeni ürün incelemesi bulunuyor. Türk Telekom’un da avantajlı tekliflerle müşterilerine sunduğu General Mobile GM 6 ve Sony Xperia XA1 Ultra gibi iki yeni Android telefonunun detayları incelemelerde yer alıyor. Ayrıca Apple’ın 2017 ilkbaharında çıkardığı 9.7 inç Retina ekranlı iPad’inin detayları da inceleme sayfalarında bulunuyor.

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Ayın Konusu ise Apple’ın geleneksel geliştirici etkinliği WWDC 2017’ye ayrılmış durumda. On sayfayı aşkın içerikte hem sonbaharda iOS 11 ile gelecek yeniliklere yer veriliyor, hem de Apple’ın bu etkinliğin açılış toplantısında tanıttığı 10.5 inç iPad pro ve HomePod gibi yepyeni ve ilginç donanımlardan bahsediliyor.

İpucu bölümünde de iOS 11 Public Beta’nın nasıl yükleneceği detaylarla anlatılıyor. Bunun yanı sıra iPhone’u ve iPad’i daha hızlı şarj etmeye yarayacak ipuçları, Android cihazlarında RAM yönetimi, Google Play Store’dan yapılan satın almalarda iade işlemi gibi konular da İpucu bölümünde işleniyor.

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Hızlı Bakış bölümünde ise haziran ayında tanıtılan, başta OnePlus 5 olmak üzere dikkat çekici mobil cihazlara ait yararlı ve fikir verici bilgileri bulabilirsiniz. Haber bölümünde ise geride kalan ayın en önemli gelişmeleri özet hâlinde sunuluyor.

Uygulama bölümünde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik bilgileri destekli navigasyon uygulaması İBB Navi’nin incelemesi bulunuyor. Ayrıca Race Kings, Windin gibi oyunların incelemeleri de bu sayıda bulunuyor.

Türk Telekom Mobil Dergi’nin Temmuz 2017 ve daha eski sayılarını ücretsiz olarak okuyabilirsiniz. iPhone, iPad, Android telefon veya tabletler üzerinde, iTunes App Store veya Google Play‘den indireceğiniz uygulamayla derginizi okumanız mümkün.