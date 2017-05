Türk Telekom Mobil Dergi Mayıs 2017 sayısında neler var?

Türk Telekom’un mobil hayatın nabzını tutan dijital dergisi Türk Telekom Mobil Dergi’nin Mayıs 2017 sayısı da dopdolu şekilde yayınlandı. Derginin bu sayısında yepyeni mobil cihazların detaylı incelemeleri bulunuyor.

Samsung’un geçen ayın sonlarına doğru satışa sunduğu ve Türk Telekom’un da avantajlı tekliflerle satışına başladığı Galaxy S8 ve S8+ ikilisinden büyük ekranlı olan Galaxy S8+’ın detaylı incelemesini derginin yeni sayısında bulabilirsiniz. Buna ek olarak Türk Telekom ve LG işbirliğiyle üretilen, uygun fiyatı optimum performansla buluşturan Türk Telekom Stylus 3 ve Türk Telekom K8 (2017)’nin detaylı incelemeleri de Mobil Dergi’nin Mayıs 2017 sayısında bulunuyor.

Önümüz yaz, bu nedenle birçok kişi formuna dikkat etmeye başlayacaktır. Spor yaparken size yardımcı olacak, vücudunuzu ve aktivitelerinizi sürekli takip edecek bir spor saati arıyorsanız, Ayın Konusu bölümüne mutlaka göz atmalısınız. Apple Watch Series 2’den Samsung Gear S3’e kadar farklı seçenekler burada yer alıyor.

İpucu bölümünde ise iOS veya Android cihazıyla beğendikleri yazıları, fotoğrafları veya diğer içerikleri paylaşmayı sevenleri ilgilendirecek ipuçları bulunuyor. Bunun yanı sıra iOS cihazıyla konum paylaşımının nasıl yapıldığı da ipucu bölümünde anlatılıyor.

Uygulamalar bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Türk Telekom’un temel internet eğitimini eğlenceli videolar ve görsel eğitimlerle sunduğu İnternetle Hayat Kolay uygulamasının incelemesi bu bölümde yer alıyor. Ayrıca Apple’ın yepyeni video uygulaması Clips, topluluk tabanlı navigasyon uygulaması Waze, Microsoft’un yeni not uygulaması Microsoft To-Do incelemeleri de bu sayıda yer alıyor. Cut the Rope: Magic oyununun detayları da dergide bulunuyor.

Geçtiğimiz ay duyurusu gerçekleştirilen Xiaomi Mi 6, HTC One X10 gibi cihazların detayları Hızlı Bakış bölümünde yer alırken, Haber bölümü sayesinde de geçtiğimiz ayın özetini alabilirsiniz.

Mobil Dergi Mayıs 2017 sayısını ücretsiz olan iOS ve Android uygulamaları üzerinden okuyabilirsiniz. Mayıs 2017 ve daha önceki sayıları ücretsiz olarak indirmeniz ve okumanız mümkün.

Aşağıdaki kaynak bağlantıları takip ederek cihazınıza uygun olan Mobil Dergi uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.