Türk Telekom Mobil Dergi Kasım 2017 sayısı yayınlandı

Türk Telekom’un mobil yaşam dergisi Türk Telekom Mobil Dergi’nin Kasım 2017 sayısı yayınlandı. Her zaman olduğu gibi yine dopdolu olan bu yeni sayıda, piyasaya yeni çıkan üç flaş cihazın detaylı incelemeleri yer alıyor.

Apple’ın geçtiğimiz ayın ortalarında Türkiye’ye getirdiği, Türk Telekom’un da avantajlı tekliflerle müşterilerine sunduğu iPhone 8 Plus’ın detaylı incelemesini Türk Telekom Mobil Dergi’nin en yeni sayısında bulacaksınız. Bunun yanı sıra Türkiye’de sadece GPS özellikli versiyonu satılan Apple Watch Series 3’ün detaylı incelemesi de bu ayki sayıda yer alıyor.

Ayrıca LG’nin orta segment Android telefonu LG Q6’nın da detaylı incelemesi Mobil Dergi’nin Kasım 2017 sayısında mevcut.

Google’ın geçen ayın başlarında gerçekleştirdiği etkinlikte Google Pixel 2, Pixel 2 XL, Google Home Mini gibi cihazların duyurusu gerçekleştirilmişti. Ayın Konusu bölümünde bu yeni cihazlar detaylı biçimde inceleniyor.

İpucu bölümünde iOS 11 ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Kilitli Ekranın nasıl özelleştirilebileceğine dair detaylı bir ipucu yer alırken, Notlar uygulamasına gelen belge tarama özelliğinin nasıl kullanıldığı da adımlarıyla anlatılıyor.

Uygulama bölümünde Spark by Readdle gibi, Mail uygulamasına alternatif olabilecek bir uygulamanın incelemesi bulunuyor. Ayrıca şu aralar popüler olan Ultimate Tennis ve Darts of Fury gibi oyunların incelemeleri de Uygulama bölümünde yer alıyor.

Hızlı Bakış bölümünde Huawei Mate 10, Mate 10 Pro gibi yepyeni cihazların detayları yer alırken, Haber bölümünde geçtiğimiz ayın en önemli olaylarının özetini bulabilirsiniz.

Türk Telekom Mobil Dergi uygulaması iPhone, iPad, Android telefon ve tabletler için ücretsiz olarak sunuluyor. Bu uygulamayı App Store veya Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirerek ister Kasım 2017 sayısını isterseniz daha önceki sayıları okuyabilirsiniz.