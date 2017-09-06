Türk Telekom Mobil Dergi’nin Eylül 2017 tarihli sayısı Kurban Bayramı tatilinin hemen sonrasında yayınlandı. Yeni sayı 60’ı aşan sayfa sayısıyla gerçek anlamda dopdolu içeriğe sahip olmasıyla dikkat çekiyor.



Türk Telekom’un geçen ayın sonlarında tanıtımını gerçekleştirdiği “yerli ve milli” klavye Tambu’yla ilgili bilmek istedikleriniz derginin yeni sayısında yer alıyor. Ayrıca Tambu’nun detaylı bir incelemesi de Uygulama bölümünde mevcut.

Söz uygulamalardan açılmışken, Notemup ve Kampp gibi iki yerli uygulamanın detaylı incelemeleri de Uygulama bölümünde yer alıyor. Flash Knife ve War Wings gibi denemeye değer oyunların incelemeleri de bu bölümde yer alıyor.

İnceleme bölümünde ise orta segmentte öne çıkan üç telefonun detaylı incelemeleri bulunuyor. Moto G5, Alcatel Shine Lite ve Asus ZenFone Live hakkında bilmek istediklerinizi detaylı incelemeler sayesinde öğrenebilirsiniz.

iOS 11 bu ayın ortalarında yayınlanacak. Türk Telekom Mobil Dergi daha şimdiden iOS 11’e hazırlanmaya, bu yeni sürümle ilgili ipuçlarına yer vermeye başlıyor. Güncelleme öncesinde iPhone, iPad ya da iPod touch’ı yedeklemek büyük önem taşıyor. İpucu bölümünde iCloud ve iTunes üzerinden yedekleme işleminin nasıl yapılacağı adımlarıyla anlatılıyor. Ayrıca iOS 11 ile birlikte yenilenen Denetim Merkezi ve iPad’lere gelen Dock ve yeni çoklu görev özellikleriyle ilgili bilmek istedikleriniz de aynı bölümde yer alıyor.

Android kullanıcıları için de fotoğraf ve videoları SD kartta depolama ve bir Android telefonunu mobil erişim noktası olarak kullanma gibi, herhangi bir anda ihtiyaç duyulabilecek ipuçlarına yer veriliyor.

Geçen ay epey fazla cihaz tanıtımı gerçekleşti. Başta Samsung Galaxy Note 8 olmak üzere, Asus’un yeni ZenFone 4 serisi telefonları, Nokia 8 ve diğer yeni akıllı telefonlar hakkındaki bilgiler Hızlı Bakış bölümünde yer alıyor.

Ayın Konusu bölümü ise geçen ayın sonlarına doğru resmi duyurusu gerçekleştirilen Android 8.0 Oreo’ya ayrılmış durumda. Google’ın mobil işletim sisteminin en son sürümünün akıllı telefonlara getireceği yeniliklerin özetine detaylı dosyada yer veriliyor.

Haberler bölümünde ise ağustos ayının öne çıkan gelişmelerinin bir özetini bulabilirsiniz.

Türk Telekom Mobil Dergi iPhone, iPad, Android telefon ve tabletlerde ücretsiz olarak okunabiliyor. Ücretsiz olan Türk Telekom Mobil Dergi uygulamasını cihazınıza kurduktan sonra hem Eylül 2017 sayısını hem de daha eski sayıları ücretsiz olarak okuyabilirsiniz.