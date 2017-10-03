Türk Telekom’un mobil hayatın nabzını tutan dijital dergisi Türk Telekom Mobil Dergi’nin Ekim 2017 sayısı yayınlandı. Her sayısı gibi bu sayısı da dopdolu olan Mobil Dergi’de Samsung Galaxy Note 8 ve Huawei P10 gibi iki öne çıkan Android cihazının incelemeleri bulunuyor. Her iki cihaz da Türk Telekom’un avantajlı teklifleriyle sunuluyor.

Geçtiğimiz ayın en önemli olaylarından bir tanesi Apple‘ın 12 Eylül’de gerçekleştirdiği iPhone etkinliğiydi. Bu etkinlikte iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Apple Watch Series 3 ve Apple TV 4K ile tanıştık. Bu yepyeni ürünlerin detayları Ayın Konusu bölümünde yer alıyor.

Türk Telekom müzik servisini yeniledi. Muud adını veren yeni müzik servisi, geliştirilmiş filtreleri ve özel içerikleriyle öne çıkıyor. Haber bölümünde Muud ile ilgili detaylı bir dosya haber bulunurken Uygulama bölümünde ise Muud uygulamasının incelemesini bulabilirsiniz.

Öte yandan uygulama bölümünde iOS 11 ile birlikte artırılmış gerçeklik desteği kazanan Night Sky gökyüzü takip uygulamasının detaylı incelemesi bulunuyor. Bununla birlikte ilginizi çekecek diğer uygulama ve oyun incelemeleri de Uygulama bölümünde bulunuyor.

Hızlı Bakış bölümünde geride bıraktığımız eylül ayında duyurusu gerçekleştirilen Xiaomi Mi Mix 2, LG V30, Sony Xperia XZ1 gibi cihazların detayları veriliyor. Haber bölümünde de ayın öne çıkan gelişmelerini bulabilirsiniz.

iOS 11’in yayınlanmasından sonra İpucu bölümünde bu yeni mobil işletim sistemi sürümünün püf noktaları anlatılmaya devam ediliyor. Arabayı Kullanırken Rahatsız Etme gibi, sürüş güvenliğini ön planda tutan bir yeni özelliğin detaylarını bu bölümde bulabilirsiniz. Ayrıca Google Haritalar uygulamasının seyahatte olanlara sunduğu yararlı özellikler de bu bölümde anlatılıyor.

Türk Telekom Mobil Dergi’nin Ekim 2017 sayısını iPhone, iPad, Android telefon ve tabletlerde ücretsiz olarak okuyabilirsiniz. İlgili uygulamayı Apple App Store veya Google Play‘den ücretsiz olarak indirebilirsiniz.