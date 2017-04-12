Turing dijital asistanlı en yeni telefonunu TCL işbirliğiyle üretecek

Turing Robotics Industries (TRI), ultra güvenlik özelliklerine sahip olan Turing Phone adlı akıllı telefonuyla dikkatleri üstüne çekmişti. Bu telefonun piyasaya çıkışı birkaç kez ertelenmiş, en sonunda piyasaya çıktığında ise başlangıçta var olacağı söylenen Android’den farklı olarak Sailfish işletim sistemiyle gelmişti. Anlayacağınız, TRI kendi başına üretim konusunda epey sıkıntı çekti, bu nedenle şirket Turing Phone Appassionato modelinin üretimi için Çinli teknoloji şirketi TCL ile iş ortaklığına gideceğini açıkladı.

TCL dünyanın en büyük telefon üreticilerinden bir tanesi ve şirket Alcatel ve BlackBerry’nin de aralarında olduğu çeşitli markaları taşıyan cihazların üretimini gerçekleştiriyor. TRI CEO’su Syl Chao, ilk Turing Phone’un sahiplerinden alınan değerli geri bildirimler ve TCL’in uzmanlığıyla birlikte, TRI’nin 2017’de sunduğu mobil cihaz seçeneklerini iyileştireceğini kaydetti.

TRI tarafından daha önce duyurulmuş cihazlar gibi, bu yılın başlarında ön tanıtım şeklinde gözler önüne çıkarılan Appassionato da üst sınıf bir cihaz gibi görünüyor. TRI’nin yayınladığı teknik özellikler dokümanına göre, bu cihaz metal alaşım “Liquidmorphium”dan üretilecek. Ayrıca elmas benzeri karbon kaplama da yüksek teknolojili seramik hissini yaşatacak, cihazın ekranı ise ultra güçlü safir camla korunacak. Bu malzema Apple tarafından da kamera lensleri için kullanılıyor. iPhone üreticisi kendi ekranlarında kullanmak için bu malzemeden yeteri kadar fazla miktarda üretememişti.

1 of 6

Appassionato dijital asistan ve “Sir Alan” olarak adlandırılan konsiyerj özelliğiyle gelecek. Sir Alan geleneksel ses kontrollerini telefon aramasıyla ulaşılabilen insan yardımcılarla birleştiriyor, böylelikle akıllının yanı sıra samimi bir deneyim de sağlıyor. TRI, yeni telefonu bu yılın eylül ayında tüketicilere dağıtmaya başlamayı planladığını söylüyor. Telefonun iki farklı çeşidi olacak, bunlardan bir tanesi olan PX8 adlı “elit” model 1099 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. “Premium-lüks” model olan GX8 ise 1599 dolarlık yurt dışı fiyatıyla sunulacak. Bu iki modeli ayrıştıran unsurlar ise şu an için net şekilde bilinmiyor.

TRI’nin geçmişine baktığımızda, bu duyurulan özelliklere ve verilen sözlere biraz şüpheyle yaklaşmakta fayda var gibi görünüyor. Turing Phone tüketicilere ulaşmaya başladıktan sonra pek de olumlu yorumlar almamıştı. TRI da bu cihazın satışını bırakmış gibi görünüyor, çünkü şirketin web sitesinde mevcut ön sipariş döneminin bittiği belirtiliyor. Turing Phone çıktığından bu yana şirket halkla ilişkiler tarafında yoğun bir çaba harcıyor gibi görünüyor. Gelecek cihazlar için 60 megapiksel kameralar, 18 GB RAM, üçlü Snapdragon işlemciler, hidrojen yakıt pilleir gibi sözler veriyor.

TCL’in yardımıyla Appassionato’nun kaderi daha önceki telefonlardan farklı olacak mı, bunu zamanla göreceğiz.