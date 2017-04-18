Tumblr Cabana ile arkadaşların birlikte video izlemelerini sağlayacak

Tumblr Cabana adını taşıyan yeni bir uygulama yayınladı. Söz konusu uygulama sayesinde kullanıcılar arkadaşlarıyla video sohbet gerçekleştirebilecek veya birlikte sevimli hayvan videoları izleyebilecek.

Tumblr’ın yeni uygulamasının sunduğu konseptin yeni olduğunu söylemek ise mümkün değil. Google daha öncesinde Hangouts için YouTube parti modu özelliği ve Uptime uygulamasıyla benzer bir imkan sunmuştu. “Birlikte video izleyin” şeklinde bir arama yapıldığında kullanıcıların karşısına uzun sayılabilecek bir video listesi çıkıyor. Uygulamanın iMessage için hazırlanmış özel bir versiyonu da bulunuyor.

Tumblr’dan yapılan açıklamada, uygulamanın prototipinin 13 ila 18 yaş arası gençler arasında çok popüler olduğu belirtildi.

Tumblr Cabana 6 kişiye aynı anda video izleme imkanı sunuyor

Tumblr’ın yeni uygulaması sayesinde 6 kişi aynı anda video izleyebiliyor. Tüm kullanıcılar grubun izlediği videoyu durdurma ve değiştirme imkanını elinde bulunduruyor. YouTube entegrasyonu sayesinde kullanıcılara izleyebilecekleri çok sayıda video öneriliyor. Arkadaş detaylarını Tumblr ve kişi listesinden çeken uygulamada kullanıcılar diledikleri herkesi video izlemeye davet edebiliyor.

Tumblr’ın yeni uygulamasını ilk etapta sadece ABD’deki iOS kullanıcıları indirebiliyor. Uygulamanın diğer ülkelerdeki kullanıcılara ne zaman ulaştırılacağı bilinmese de, Android versiyonunun mayıs ayında yayınlanacağı ifade edildi.