TSMC akıllı telefon pazarının en önemli bileşen üreticileri arasında yer alıyor. Qualcomm, MediaTek ve Apple gibi şirketler tarafından tasarlanan yongalar, TSMC tarafından üretiliyor. Ancak Samsung ve Intel gibi şirketler de başka şirketler tarafından tasarlanan yongaların üretimini üstlenebiliyor. TSMC Apple ve diğer önemli müşterilerini kaçırmamak adına beş yıllık yol haritasını çıkardı. Şirket 2022 itibarıyla 3 nm.’lik yarı iletken bileşenlerini hazır hâle getirmeyi amaçlıyor.

Mevcut üst segment yongalarda 10 nm. üretim mimarisi kullanılıyor. 3 nm. hedefi, yarı iletken boyutlarının üç kat küçülmesi anlamına geliyor. Böylelikle ortaya daha güçlü ve daha az enerji tüketen işlemcilerin çıkması amaçlanıyor. Bunun ortalama akıllı telefon kullanıcıları için bile önemli bir değişim anlamına geldiğini görmek zor değil.

TSMC, 3 nm. mimarisiyle üretim yapabilmek adına tamamen bu amaca adanmış bir tesise sahip olmak zorunda. Şirketin ABD’de de bir üretim tesisi kurmayı planlandığı söylense de, 3 nm. mimarisine odaklı fabrikanın TSMC’nin ana vatanı Tayvan’da kurulması bekleniyor.

Ancak bu tesisin inşası, şirkete oldukça pahalıya patlayacak gibi görünüyor. Bloomberg’e konuşan TSMC’nin kurucusu ve başkanı Morris Chang, planladıkları gibi bir tesisi ortaya çıkarmanın maliyetinin 20 milyar doları bulacağını belirtti. Söz konusu meblağ, pek çok ülkenin gayri safî milli hasılasından yüksek bir seviyede. TSMC bu yüksek harcamayla ortaya bugüne kadarki teknolojik açıdan en gelişmiş tesisini çıkarmayı amaçlıyor.

TSMC Apple gibi önemli bir müşteriyi kaçırmak istemiyor

TSMC Apple başta olmak üzere büyük müşterilerini elde tutabilmek için bu denli büyük bir yatırıma girişmiş gibi görünüyor. Apple uzun yıllardır çalıştığı ve hâli hazırdaki tek yonga tedarikçisi olan TSMC’nin müşteri portföyünde önemli bir yere sahip.

Apple tarafından terk edilen şirketlerin akıbetinin pek de hayırlı olmadığını Imagination Technologies’in başına gelenler göstermişti. Dolayısıyla TSMC Apple kontratını korumak için çabalayarak kendisini şimdiden sağlama almak istiyor.