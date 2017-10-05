Son zamanlarda piyasadaki TV seçeneklerinin büyük çoğunluğunu 4K çözünürlük destekli ürünler almaya başladı. Ne var ki, söz konusu TV yayıncılığı olunca, aynı bereketi görmek mümkün olmuyor. Neyse ki, internet üzerinden izlenebilen içerik tarafında Netflix, Amazon video ve son olarak Apple’ın iTunes ile önemli adımları var. Böylelikle izleyiciler yüksek meblağlar ödedikleri 4K TV’lerinde yer alan daha fazla sayıda pikselin hakkını verme şansını elde edebiliyor.

Tabii ki, TRT’nin çalışmalarını bir kenara atmamak gerekiyor. Yıllar önce HD yayıncılığı henüz emekleme aşamasındayken TRT HD ile canlı TV yayını konusunda önemli bir içerik ihtiyacını karşılamış olan devlet kurumu, 4K TV yayıncılığında da öncülük rolünü üstleniyor. 2015’in başlarında yayına başlamış olan 4K TV kanalı Türksat üzerinden ve aynı zamanda Turkcell TV+ gibi çeşitli platformlardan izlenebiliyordu.

Şimdi TRT 4K YouTube üzerinden de canlı yayın yapıyor. Sadece 4K uyumlu bir TV üzerinden açacağınız YouTube uygulamasıyla değil, aynı zamanda bilgisayardan veya akıllı telefondan YouTube’daki TRT 4K canlı yayın sayfasına gidip bu kanalın yayınını ultra yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz.