Trello Windows ve Mac kullanıcıları tarafından sıklıkla tercih edilen bir servis olsa da, özel bir masaüstü uygulamasının bulunmaması ve her şeyin web arayüzü üzerinden yapılmak zorunda olması kullanıcıların şikayetlerine neden oluyordu. Servisin kullanıcılarının uzun süredir beklediği masaüstü uygulamaları sonunda ortaya çıktı.

Trello’nun yeni masaüstü uygulaması, yerel bildirimleri ve kişiselleştirilebilir kısayolları beraberinde getiriyor. İlk olarak 14 Eylül’de Mac kullanıcılarıyla buluşan uygulama, 15 Eylül’de Windows platformundaki yerini aldı.

Masaüstü uygulamasıyla Trello’daki panoları başka bir takım üretkenliği yazılımına yerleştirme imkânını sunuyor. Buna ek olarak, Javascript destekli sitelerdeki bireysel kartlar ve panolar da Trello’ya yerleştirilebiliyor. Kart eklerinin yanında küçük ön izleme resimleri de gösteriliyor.

Trello Windows ve Mac uygulamalarını Atlassian şemsiyesi altında geliştirildi

TechCrunch sitesine konuşan Trello CEO’su Michael Pryor, masaüstü uygulamasını kısa süre önce Atlassian tarafından satın alınmaları sayesinde ortaya çıktığını belirtti. Masaüstü sitesinin uzun süredir yol haritalarında olduğunu söyleyen Pryor, Atlassian sayesinde bu planın gerçeğe dönüştüğünü sözlerine ekledi. Pryor, uygulamaya eklenecek diğer özellikler hakkında şimdilik bilgi vermedi.