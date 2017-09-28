Toyota sürücüsüz otomobil teknolojisinin yeni versiyonunu bundan yaklaşık 6 ay önce tanıtmıştı. Ancak şirket teknolojiyi yeniden güncellemek için fazla zaman kaybetmedi. Şirket, Platform 2.1 adını verdiği test aracını görücüye çıkardı. Yenilenen test aracı, bazı dikkate değer değişiklikleri de beraberinde getiriyor.

Yenilenen teknolojiyle birlikte Toyota’nın otonom sürüş teknolojisinin çevresel faktörler konusundaki farkındalık seviyesi yukarıya çekiliyor. Luminar tarafından üretilen yeni LiDAR sensörü, sadece daha ileriyi görmek ve daha fazla veriyi haritaya dönüştürmekle yetinmiyor. Aynı zamanda “dinamik olarak ayarlanabilen” bir görüş açısı sunuyor. Böylelikle odak noktası en fazla dikkat ihtiyacı hissedilen bölgeye kaydırılabiliyor. Nesneleri tespit etmekte daha yetenekli hâle gelen yeni yapay zekâ modelleri de daha güvenli bir yolculuk vadediyor.

Toyota sürücüsüz otomobil kabininde ise işleri biraz “tuhaf” hâle getiriyor. Otomobildeki otonomi seviyesini göstermek için birleştirilmiş bir yaklaşım tercih edilirken, sürücü koltuğunun yanındaki yolcu koltuğunun önüne de bir direksiyon yerleştirilmesi dikkat çekiyor. Toyota’dan yapılan açıklamada bu kararın hem güvenliği artırmak hem de yapılan araştırmayı geliştirmek amacıyla alındığı belirtildi. Toyota bu sayede ekibin kontrolün insanlar ve yapay zekâ arasında değişimi konusunda daha iyi veriler elde edeceğine inanıyor.

Toyota sürücüsüz otomobil dönüşümünü kaçırmayı istemiyor

Toyota sürücüsüz otomobil teknolojisine doğru ilerleyen dönüşümü kaçırmak istemediğini, bir yıl içinde yaptığı ikinci güncellemeyle gözler önüne seriyor. Japon otomotiv devini bu alanda BMW, Tesla, Fiat Chrysler, Audi gibi önemli rakipler bekliyor.