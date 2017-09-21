Toshiba’nın flaş bellek birimini satın almak için uzun süredir devam eden mücadelenin galibi sonunda belli oldu. Toshiba NAND biriminin satışı için başını yatırım şirketi Bain Capital’ın çektiği grupla anlaşmaya vardığını açıkladı. Anlaşma çerçevesinde Bain Capital ve ortaklarının Toshiba’ya 18 milyar dolar ödeyeceği belirtildi.

Toshiba’nın satış konusunda aldığı karar, şirketin ABD’deki iş ortaklarından Western Digital’in cephesinde mutsuzluk yaratacak gibi görünüyor. Ancak Toshiba’nın anlaşmanın mümkün olduğunca çabuk onaylanması ve yasal engellerle karşılaşmaması için böyle bir karar aldığı düşünülüyor. Bu satışın uzun vadede son kullanıcıya nasıl yansıyacağı konusunda ise şimdiden bir şey söylemek mümkün değil.

18 milyar dolar büyük bir rakam olsa da, Foxconn’un Apple ve Amazon’un desteğiyle Toshiba NAND birimi için 28 milyar dolarlık bir teklif sunduğu iddia ediliyor. Ancak Toshiba’nın kararında para dışında endişeler öne çıkmış gibi görünüyor. Özellikle Japon hükümeti tarafından birimin kontrolünün yabancılara geçmemesi konusunda özel bir istek gelmişe benziyor. Bain Capital bir Amerikan şirketi olsa da, başını çektiği konsorsiyum büyük ölçüde Japon şirketlerinden oluşuyor. Apple’ın bu konsorsiyum içinde de rolünün olduğu konuşuluyor.

Toshiba NAND biriminin satışına Western Digital’den itiraz gelebilir

Toshiba NAND biriminin satışına Western Digital’den itiraz gelmesi ihtimaller dahilinde yer alıyor. Ancak şirketin şimdilik böyle bir hazırlık içinde olmadığı belirtildi. Western Digital’in Toshiba’nın bellek birimine olan ilgisi de Apple’ı rahatsız ettiği, hatta şirketin bu konuda Western Digital’i tehdit ettiği öne sürülmüştü.