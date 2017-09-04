Yıllar boyunca farklı gelir modellerini deneyen Tinder, sonunda aradığını bulmuşa benziyor. Testlerine daha önce başladığı Tinder Gold isimli paketinin küresel dağıtımına başlayan şirket, kısa süre içinde beklediği karşılığı gördü. Tinder iOS üzerinde en çok ciro yapan uygulamalar listesinde kısa süre içinde zirveye yükseldi.

En büyük pazarlardan biri olan ABD’de zirveye çıkan Tinder, Türkiye’de de en çok ciro yapan iOS uygulamaları arasında birinci sırada bulunuyor.

Tinder Gold’dan yararlanmak için kullanıcıların Tinder Plus’a üye olmaları gerekiyor. Tinder Plus’ın 34,99 TL olan aylık ücretini ödeyen kullanıcılar, ceplerinden 18 TL daha ekstra ödeyerek Tinder Gold’un nimetlerinden yararlanabiliyor.

Tinder Gold ilk etapta kısıtlı sayıda kullanıcıya sunulsa da, bu durum Tinder’ın en çok ciro yapan uygulamalar listesinin zirvesine çıkmasına engel olmadı. Kendilerini beğenenleri eşleşme olmadan görmek isteyen Tinder Plus aboneleri, biraz daha ücret ödeyerek bu imkândan yararlanma yolunu seçti.

Tinder iOS sonrası Android‘de de gelirini artırmayı hedefliyor

Tinder Gold henüz Android kullanıcılarının erişimine açılmış değil. Ancak bunun için fazla zaman kaybetmek istemeyen Tinder, Android üzerindeki gelirini de kısa süre içinde yukarıya çekmeyi hedefliyor.