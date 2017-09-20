Apple‘ın yeni amiral gemisi telefonu iPhone X geçtiğimiz hafta görücüye çıkmıştı. Bugüne kadarki iPhone’lardan farklı tasarımıyla dikkat çeken telefon, 999 dolardan başlayan ABD satış fiyatıyla da diğer iPhone’lardan ayrı bir yere geçmeyi başarmıştı. Söz konusu fiyat telefona dair en çok konuşulan unsurlar arasında yer alıyor. Ancak Apple CEO’su Tim Cook iPhone X için belirlenen fiyatın uygun olduğuna inanıyor.

Tim Cook, konuya ilişkin yorumu ABC’de yayınlanan “Good Morning America” (Günaydın Amerika) isimli programda yaptı. Apple CEO’su bir izleyicinin “iPhone X’in ortalama bir Amerikalının alım gücünün üzerinde olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusunu yanıtlarken belirledikleri başlangıç fiyatını değerlendirdi.

Cook cevabında genel olarak “topu dolaştırmayı” tercih etti. ABD’de az sayıda kişinin iPhone’ları doğrudan alma yoluna gittiklerini söyleyen Apple CEO’su, operatör teklifleri ve takas seçenekleri sayesinde iPhone X’un alınabilir bir telefon olduğunu savundu.

Tim Cook iPhone X ile ilgili sözlerine şöyle devam etti: “Telefonun sunduğu teknolojiye bakınca fiyatının uygun olduğu söylenebilir. Artık insanlar telefon bedellerini uzun süreye yayarak ödüyor. Çok az kişinin cebinden telefonun parası bir anda çıkıyor. Takas seçenekleri ise fiyatı daha da aşağıya çekiyor. Bunlara ek olarak, operatörler de özel teklifler ve fırsatlar sunuyor.”

Tim Cook iPhone X fiyatıyla ilgili sözlerinde ne kadar haklı?

Tim Cook iPhone X için belirledikleri fiyatın uygun olduğunu savunurken, sadece ABD’ye odaklanıyor ve telefon için sunulan özel tekliflere dikkat çekiyor. Diğer ülkelerdeki durum ise tamamen göz ardı ediliyor. Ancak ABD özelinde bakıldığında da, iPhone X’un fiyatının Cook’un iddia ettiği gibi “uygun” olduğunu söylemek pek kolay değil.