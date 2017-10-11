Apple CEO’su Tim Cook, artırılmış gerçeklik teknolojisinin en ateşli destekçileri arasında yer alıyor. Cook’un artırılmış gerçekliğe olan inancını defalarca dile getirmiş olması, Apple’ın bir sonraki yenilikçi ürününün AR tabanlı bir akıllı gözlük olacağını düşündürmüştü. Analistler, Apple’ın akıllı gözlük ile iPhone’dan daha büyük bir etki yaratabileceğini belirtmişti.

Artırılmış gerçeklik gözlüğünün yakında resmiyet kazanabileceğine dair dedikodulara noktayı koyan isim ise yine Cook oldu. İngiliz gazetesi The Independent’a konuşan Apple CEO’su mevcut artırılmış gerçeklik teknolojisinin gelişmiş bir akıllı gözlük üretmeye uygun olmadığını belirtti. Cook, yetersiz görüş açısı gibi optik problemlerin de engeller arasında olduğunu dile getirdi.

Tim Cook, röportajda Apple’ın şirket kültürü hakkında dikkat çekici bilgiler vermekten de geri kalmadı. Cook, Apple’ın bir ürünü ilk olarak çıkarmaktan ziyade o ürünün en iyi versiyonunu çıkarmayı hedeflediğini belirtti. Apple CEO’su, bugün üretecekleri bir akıllı gözlüğün kendilerini tatmin etmeyeceğini sözlerine ekledi.

Tim Cook artırılmış gerçekliği App Store ile karşılaştırdı

Tim Cook, röportaj sırasında artırılmış gerçeklik teknolojisini Apple’ın uygulama mağazası App Store ile karşılaştırdı. 2008’de pazarda mobil uygulamaların başarılı olamayacağına dair bir beklenti olduğunu söyleyen Cook, artırılmış gerçeklik teknolojisinin de App Store gibi beklentileri yanıltabileceğini belirtti. Cook, özellikle alışverişin artırılmış gerçeklik teknolojisiyle baştan aşağıya değişebileceğini ifade etti.