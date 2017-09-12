Apple CEO’su Tim Cook, şirketinin bugün düzenleyeceği etkinlik öncesinde Fortune’dan Adam Lashinsky’ye konuştu. Röportaj Apple’ın yeni ürünleri hakkında somut ipuçları vermese de, Cook’un geniş bir konu yelpazesindeki görüşleri hakkında bilgi edinmeyi sağlaması bakımından önem taşıyor.

Apple’ın kaptanı röportajda çevre ve insan hakları gibi konulardaki fikirlerini dile getirirken, şirketinin ürünlerinin çok pahalı olduğuna yönelik şikayetleri de yanıtladı. Cook, Apple’ın ürünlerindeki kâr marjının yüksek olduğu düşüncesine şu sözlerle karşılık verdi:

“Yüksek bir marjdan bahsedemeyiz. Bu kelimeyi kulanmamayı tercih ederim. Çok daha yüksek kâr marjına sahip çok sayıda şirket var. Biz ürünlerimize niteliklerine göre fiyat biçiyoruz. Ve en iyi ürünleri yapmaya çalışıyoruz. Bu bizim “ticari bir mal” üretme düşüncesiyle hareket etmediğimizi gösteriyor. Bu düşünceyle hareket eden şirketlere saygı duyuyorum. İyi bir iş modeli. Ancak biz tercih etmiyoruz.”

Apple CEO’su sözlerine şirketinin ürünlerinin sadece zenginler için olmadığının altını çizerek devam etti:

“Ürün ailelerimize bakarsanız, 300 doların altında bir rakam karşılığında iPad alabildiğinizi görürsünüz. iPhone satın alırken de kullanıcıların önünde farklı bütçelere uygun çeşitli seçenekler çıkarıyoruz. Ve bunların tamamı zenginler için değil. Eğer sadece zenginlere yönelik ürünler yapsaydık, aktif ürün sayımız 1 milyarın üzerinde olmazdı.”

Tim Cook bilgisayar fiyatlarından bahsetmedi

Apple CEO’su röportajında iPad ve iPhone için uygun fiyat seçeneklerinden bahsederken, bilgisayarlar konusunda sessiz kalmayı seçmiş gibi görünüyor. Mobil cihazların daha öncelikli hâle geldiği günümüzde bilgisayarların cazibesi biraz azalsa da, Apple’ın sunduğu seçeneklerin çekici ancak yüksek fiyatlı olduğunu unutmamak gerekiyor.