Tim Cook: Sosyal medya bizi manipüle etmek ve bölmek için kullanılıyor

Apple CEO’su Tim Cook, şirketinin bir sosyal ağa ve reklam şirketine sahip olmasına pek sıcak bakmıyor. Cook’un bu konuda konuşmasının sebebi ise ABD’de hem sosyal ağların hem de reklam şirketlerinin 2016 başkanlık seçimindeki Rus etkisine dair yürütülen soruşturma nedeniyle mercek altına alınmış olması. NBC Nightly News programına konuk olan Apple CEO’su, sorunun grupları veya kişileri hedefleyen reklamlardan ziyade sosyal medyanın bir yanlış bilgilendirme ve manipülasyon aracı olarak kullanılmasından kaynaklandığını belirtti.

Cook, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Yabancı devletler tarafından verilen reklamların büyük bir problem olduğuna inanmıyorum. Bu genel sorun içinde sadece yüzde 0.1’lik bir yere sahip olabilir. Asıl sorun bu araçlardan bazılarının insanları bölmek, manipüle etmek ve yalan haberlerle insanların düşüncelerini etkilemek için kullanılması. Bana göre, 10 sorun arasında bu sorun ilk sırada yer alıyor.”

Google, Facebook ve Twitter yetkilileri, birkaç gündür ABD Kongresi’nde 2016 seçimindeki Rusya etkisi üzerine ifade veriyor. Cook, röportajında söz konusu ifadeler üzerine de konuştu. Sosyal medya şirketlerinin ilk günden bu yana pek çok şey öğrendiğini söyleyen Apple CEO’su, öğrenme sürecinin ABD Kongresi’ndeki ifadelerde de devam etmesini beklediğini belirtti.

Cook sözlerine şöyle devam etti: “New York’taki tüm şirketler birbirinin aynısı değildir. Aynı durum medya şirketleri, hatta teknoloji şirketleri için de geçerlidir. Bu şirketlerin farklı değerleri, farklı prensipleri, farklı iş modelleri vardır.”

Tim Cook: Apple için gizlilik birinci planda

Apple CEO’sunun bahsettiği iş modelleri arasında büyük hacimdeki kullanıcı bilgilerini derlemek de yer alıyor. Ancak Tim Cook, Apple olarak bu modelle ilgilenmediklerine dikkat çekiyor. Gizliliğin kendileri için birinci planda olduğunu söyleyen Cook, Apple’ın mesajların içeriğini bilmediğini ve FaceTime görüşmelerini uçtan uca şifrelediğini hatırlattı. Sunucu Lester Holt’un Face ID’ye dair gizlilik endişelerini gündeme getirmesi üzerine ise Cook, Face ID bilgilerinin cihazlarda saklandığının altını çizdi.