Tim Cook 23 Nisan şerefine Twitter’dan Türkçe mesaj verdi

Apple bu yıl 23 Nisan için özel bir tanıtım kampanyası hazırladı. Dünya çapında gerçekleştirilen “iPhone ile Çekildi” kampanyasının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel ayağında fotoğrafa merakı ve yeteneği olan 16 çocuk çeşitli okul ve fotoğraf kurslarından seçildi. Ardından, çocuklara mentorluk yapmaları için farklı tarzlara sahip fotoğrafçılar ve yönetmenler belirlendi.

Ortaya 30 binin üzerinde fotoğraf ve 1000?in üzerinde video çıktı. 30 fotoğraf ve 5 video, kampanyanın temsilcisi olarak seçildi. Çekilen fotoğraflar 14 Nisan itibarıyla İstanbul?un sokaklarını renklendirirken, filmler de TV ve sosyal mecralarda yayınlanmaya başladı.

Tim Cook da 23 Nisan’ı kutladığı mesajında bu tanıtım kampanyasının sokak gösteriminin resmedildiği fotoğraflardan bir tanesini kullandı. Ayrıca #23Nisan ve #iPhoneileçekildi etiketlerini de mesaja ekledi.