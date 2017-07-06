THY’nin ABD uçuşlarında kabin içi dizüstü bilgisayar yasağı kalktı

Emirates ve Etihad için de yasak kalktı

Amerika Birleşik Devletleri’nin aralarında Türk Hava Yolları’nın da bulunduğu bazı havayolu şirketlerine getirdiği kabin için dizüstü bilgisayar ve büyük boyutlu elektronik cihaz yasağı gündemde epey yankı bulmuştu. Bu hafta başından itibaren söz konusu yasağın Türk Hava Yolları için 5 Temmuz Çarşamba günü kaldırılacağına dair haberler çıkmaya başlamıştı. Gerçekten de, dün itibarıyla İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan ABD’ye gerçekleştirilen uçuşlarda yolcular için yasak kaldırıldı.

Türk Hava Yolları’yla birlikte Emirates ve Etihad’ın gerçekleştirdiği uçuşlarda da uygulanan, yolcunun dizüstü bilgisayar ve tableti kabin içinde taşıması yasağı da kalkmış oldu. Söz konusu yasak geçtiğimiz mart ayında, sekiz ülkedeki 10 farklı havalimanından ABD’ye gerçekleştirilen uçuşlar için konmuştu. Türk Hava Yolları ve İstanbul Atatürk Havalimanı da bu listede yer alıyordu.

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Atatürk Havalimanı’na elektronik cihazların güvenli olup olmadığını kontrol eden yeni ekipmanların alındığını biliyoruz. Benzer güvenlik önlemleri Emirates’in uçuşlarını gerçekleştirdiği Dubai ve Etihad’ın uçaklarının kalkış noktası olan Abu Dabi havalimanlarında da alındı.

Elektronik eşya yasağı ABD istihbaratının, belirli terör örgütlerinin büyük boyutlu elektronik cihazların pillerinin içine yerleştirilmiş patlayıcılarla terör saldırıları düzenleyebileceğine dair bilgiler elde etmesi doğrultusunda alınmıştı. Bununla birlikte bazı çevreler alınan yasağın ticari veya siyasi olduğu iddiasında da bulunuyordu. Yasak kapsamında olan cihazlar arasında dizüstü bilgisayarlar, tabletler, e-kitap okuyucuları, taşınabilir oyun konsolları ve DVD oynatıcılar da bulunuyordu.

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Türk Hava Yolları, Emirates ve Etihad dışında, geri kalan havayolu şirketleri ve havalimanları için yasağın ne zaman kalkacağı bilinmiyor. Ancak yasağın kalkması için benzer güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği anlaşılıyor.

ABD’ye yapılan uçuşlara benzer şekilde, Birleşik Krallık’a gerçekleştirilen uçuşlarda da kabin içine dizüstü bilgisayar veya büyük boyutlu elektronik cihazların alınması yasağı uygulanıyor. Türk Hava Yolları, Birleşik Krallık uçuşlarında da yasağın çok yakında kaldırılacağı bilgisini paylaştı.