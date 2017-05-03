Tesla yöneticileri “materyal geri dönüşümü” için şirket kurdu

İki Tesla yöneticisi, ABD’de federal makamlara faaliyet alanı pek de kolay anlaşılamayan bir şirketin kuruluşu için başvuruda bulundu. CB Insights’ta yer alan habere göre, sunulan başvuru belgesinde Tesla kurucusu ve CTO’su Jeffrey Straubel ve özel projeler yöneticisi Andrew Stevenson’ın adı kurucu olarak listeleniyor.

Redwood Materials adını taşıtan şirketin genel merkezi de Kaliforniya’daki Redwood City’de bulunuyor. Şirket, genel merkezinin bulunduğu binayı bir hukuk bürosu, kariyer danışmanlık servisi ve “The Wise Mind Institute” adını taşıyan bir kuruluşla paylaşıyor. Başvuru belgesinde şirketin geçtiğimiz ay ismi açıklanmayan bir yatırımcıdan 2 milyon dolar yatırım aldığı da belirtiliyor.

Gizemli şirketin aynı zamanda bir internet sitesi de bulunuyor. Web sayfasında şirketin “materyallerin değerini ortaya çıkaracağı” belirtiliyor. Alt başlıkta ise “Materyallerin geri dönüşümü, yeniden üretimi ve tekrar kullanımı için gelişmiş teknoloji ve süreç gelişimi” üzerine odaklanılacağı ifade edildi.

Elektrikli otomobil üreticisinden şimdilik konuya dair bir açıklama gelmedi. Ancak bu girişimin şirketle bir bağlantısının olmaması muhtemel görünüyor. Straubel’in elektrikli otomobil üreticisinden bağımsız olarak çeşitli şirketlere yatırım yaptığı biliniyor. Enerji depolama şirketi Axiom Energy, Straubel’in yatırımlarının en bilinen örneklerden biri olma niteliğini taşıyor. Straubel, maden dönüşümüne olan ilgisini geçtiğimiz yıl dile getirmişti.

Tesla üretim süreci mercek altında

Redwood Materials’ın kurulması, gözlerin elektrikli otomobil üreticisinin üretim süreçlerine çevrildiği bir dönemde gerçekleşti. Şirketin geçtiğimiz yıl satın aldığı Grohmann Engineering isimli mühendislik firmasının kurucusu Klaus Grohmann, CEO Elon Musk ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle görevini bırakmıştı.