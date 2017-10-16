Tesla performans değerlendirmeleri sonucunda 700 kişiyi işten çıkarttı

Tesla, düzenli olarak yaptığı performans değerlendirmelerinin sonuncusunun ardından yüzlerce çalışanıyla yollarını ayırdı. Şirketin Model 3 teslimatlarında takvime bağlı kalabilmek için üretimi artırmasının gerektiği zamanda böyle bir hamle yapması, ilginç bir tercih olarak nitelenebilir.

Merkezi Palo Alto’da bulunan şirketten geçtiğimiz hafta sonu yapılan açıklamada, işten çıkarmalar doğrulandı. Ancak toplam 33 bin çalışandan kaçıyla yolların ayrıldığı konusunda bilgi verilmedi. Mevcut ve eski çalışanlarla konuşan San Jose Mercury News gazetesi, söz konusu rakamın 400 ila 700 arasında olabileceğini belirtti.

İşten çıkarma kararından ağırlıklı olarak idari birim ve satış departmanındaki çalışanların etkilendiği düşünülüyor. Ancak üretim operasyonunda görev alan bazı çalışanlarla da yolların ayrıldığı söyleniyor.

Şirketten yapılan açıklamada, performansları sonucunda ödüllendirilen çalışanlardan da bahsedildi. Performans değerlendirmeleri sonucunda bazı çalışanların bonusa hak kazandığı, bazılarının da terfi ettirildiği belirtilse de, bu konuda da kesin bir rakam verilmedi.

450 binden fazla kişinin Model 3’lerine kavuşmak için beklemesi, şirket üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Geride kalan çeyrekte sadece 260 adet Model 3 üretebilen şirket, kendi takviminin gerisinde seyrediyor.

Tesla yeni çalışanlar arıyor

Tesla, diğer modellerle birlikte 2017’de toplamda 100 bin araç üretmeyi hedefliyor. Şirketin CEO’su Elon Musk, üretimi 2018’de beşe katlamayı amaçlıyor. Böylelikle şirketin 59 milyar dolarlık piyasa değerinin desteklenmesi öngörülüyor. Tesla yüzlerce çalışanıyla yollarını ayırsa da, bir yandan da yeni çalışanlar aramaya devam ediyor.