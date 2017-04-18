Tesla Model S ve Model X aileleri için başlangıç fiyatlarında indirime gideceğini açıkladı. Temmuz ayı itibarıyla Model 3 sevkiyatına başlamayı planlayan şirket, Model S’in 75 ve 75D versiyonlarının fiyatlarını sırasıyla 5 bin ve 3 bin dolar aşağıya çekecek.

90D versiyonlarının fiyatlarıysa hem Model S’te hem de Model X’te 2 bin dolar indiriliyor. Yenilenen fiyatlarla birlikte Tesla sahibi olmak için en az 69 bin 500 dolar ödemek gerekecek.

Tesla sunduğu opsiyonel özellik paketlerinde de değişikliğe gidiyor. Bundan böyle şirketin ürettiği araçlarda cam tavan, yüksek hızlı şarj ve Power Liftgate standart özellikler haline gelecek. 75 ve 90 serisi modellerde bundan böyle ayarlanabilir hava süspansiyonu sunulmayacak. Model X otomobillerde bundan böyle Silver Helix yerine 20 inç Sonic Carbon kullanılacak. Model X ailesinde Active Spoiler da yer almayacak. Tesla, geçen gün 66 bin dolardan satılan Model S 60’ın satışını da durdurma kararı almıştı.

Tesla’nın tüm otomobillerinde fiyat kesintisine gitmiyor. Amiral gemisi olarak nitelenen ve uzun menzilli olan 100D ve P100D modelinin fiyatları artıyor. Model S 100D’nin fiyatına 5 bin dolar zam yapılırken, Model X’teki artış 1000 dolar oldu. P100D’ye ise Model S’te 5 bin 500 dolar, Model X’te de 9 bin 500 dolar zam yapıldı. Söz konusu fiyat artışı ve opsiyonel paket değişiklikleri 24 Nisan itibarıyla hayata geçecek.

Tesla Model S ve Model X gelirlerinde değişiklik beklemiyor

Fiyatlardaki ayarlamaya rağmen, Tesla Model S ve Model X gelirlerinde herhangi bir değişiklik beklemiyor. Şirket tarafından The Verge sitesine yapılan açıklamada, toplam ortalama satış fiyatının aynı kalmasının öngörüldüğü ifade edildi.