Tesla arkadan çekişli Model S 75’in üretimini 24 Eylül itibarıyla sonlandırmaya hazırlanıyor. Tesla’nın bu kararı ilk olarak Electrek sitesi tarafından gündeme taşınırken, sonrasında şirket tarafından da doğrulandı. Tesla Model S 75, 69 bin 500 dolarlık fiyatıyla Model S ailesinin en uygun fiyatlı üyesi unvanını taşıyor.

Üretim duracak olsa da, Tesla elindeki Model S 75’leri ABD içinde satmaya devam edecek. Stokların tükenmesiyle birlikte Model S 75, şirketin katalogundan çıkartılacak.

Model S 75’in satışının sona ermesiyle birlikte çift motorlu Model S 75D, 74 bin 500 dolarlık fiyat etiketiyle Model S ailesinin en ucuz üyesi hâline gelecek. Tesla’nın satacağı arkadan çekişli tek otomobil ise Model 3’ün giriş seviyesi versiyonları olacak.

Tesla otomobillerinin fiyatlarını sıklıkla değiştiriyor. Şirket daha önce de Model S için sunduğu en ucuz seçenekte değişiklik yapmıştı. Ancak Tesla Model S 75 ile ilgili olarak alınan son kararın biraz daha felsefi bir hamle olduğu söylenebilir. Tesla şu sıralarda 35 bin dolardan başlayan fiyatlarla satılan Model 3’ün üretimini artırmak için gaza basmış durumda. Üretime bağlı olarak satışları da artırmak isteyen şirketin Model S için sunduğu arkadan çekiş seçeneğinden vazgeçmesi doğal görünüyor.

Tesla Model S 75 üretimini sonlandırarak üretim bandını rahatlatabilir

Üretim bandını rahatlatma isteği de Tesla Model S 75 üretiminin sonlandırılmasına neden olan faktörler arasında değerlendirilebilir. Ancak yine de, esas faktör Model S ve Model 3 arasında yaşanabilecek kafa karışıklığını önlemek gibi görünüyor. Şirketin CEO’su Elon Musk da yaptığı açıklamalarda bu konudan endişe ettiğini belirtmişti.