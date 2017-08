Bir grup İtalyan Tesla elektrikli otomobil sahibi en yüksek menzil konusunda yeni bir rekora imza attı. Bir Model S 100D otomobili tek bir şarjla 1078 kilometre sürmeyi başardı. Böylelikle Haziran 2017’de Belçika’da kırılan, bir Model S P100D’yi tek bir şarjla yaklaşık 900 kilometre sürme rekoru da geçilmiş oldu.

Burada amaç elektrik tasarrufunda bulunarak tek bir şarjla gidilen mesafeyi uzatmak. Bunun için sürekli düşük hızlarda gidiliyor ve aracın frenleri de mümkün olan en az miktarda kullanılıyor. Haziran ayında kırılan rekordan sonra Elon Musk, Twitter üzerinden tek bir şarjla 1000 kilometreye ulaşmanın da mümkün olabileceğini söylemişti.

Şirketin İtalya’daki resmi kulübü, Tesla Owners Club Italia bu meydan okumayı kabul etti. Normal bir yol otomobiline düşük yuvarlanma dirençli lastikler takan ve klimayı sürekli kapalı tutan ekip bu şekilde rekor denemesine girişti. Beş sürücü, İtalya’nın güneyinde giriştikleri bu mücadeleyi 29 saatte tamamladı. Sürücüler otomobilin otomatik pilot özelliğinin açık tutulmasının da işlerini kolaylaştırdığını, yol ortasında sabit bir hızda gitmelerine yardımcı olduğunu dile getirdi.

The charging port was sealed by the lawyer #teslarecord pic.twitter.com/JBPmiILW9X

Rekorun kırıldığının duyurulmasının ardından Musk da Twitter üzerinden, üretilmiş bir elektrikli araç ile ilk kez tek bir şarj ile 1000 kilometrenin aşıldığını yazdı. Böylelikle rekoru daha geniş kitlelere duyurmuş oldu.

Officially verified as the first production electric car to exceed 1000km on a single charge! Congratulations Tesla Owners Italia!! https://t.co/r8fFZIFEP2

— Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2017