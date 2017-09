Tesla’nın temmuz ayında yeni nesil elektrikli otomobili Model 3’ün sevkiyatına başlamasıyla birlikte gözler şirketin “Semi” adıyla bahsettiği elektrikli kamyona çevrilmişti. Bu konuda beklenen açıklama Tesla CEO’su Elon Musk’tan geldi. Musk, Twitter hesabı aracılığıyla Tesla elektrikli kamyon tanıtımının 26 Ekim’de gerçekleştirileceğini duyurdu.

Tesla Semi’nin tanıtım etkinliği şirketin Hawthorne, Kaliforniya’da bulunan tesisinde gerçekleştirilecek. Bu etkinlikle birlikte kamyonu denemek isteyenler için test sürüşleri de başlayacak.

Tesla Semi truck unveil & test ride tentatively scheduled for Oct 26th in Hawthorne. Worth seeing this beast in person. It's unreal.

— Elon Musk (@elonmusk) September 13, 2017