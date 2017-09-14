Tesla’nın temmuz ayında yeni nesil elektrikli otomobili Model 3’ün sevkiyatına başlamasıyla birlikte gözler şirketin “Semi” adıyla bahsettiği elektrikli kamyona çevrilmişti. Bu konuda beklenen açıklama Tesla CEO’su Elon Musk’tan geldi. Musk, Twitter hesabı aracılığıyla Tesla elektrikli kamyon tanıtımının 26 Ekim’de gerçekleştirileceğini duyurdu.

Tesla Semi’nin tanıtım etkinliği şirketin Hawthorne, Kaliforniya’da bulunan tesisinde gerçekleştirilecek. Bu etkinlikle birlikte kamyonu denemek isteyenler için test sürüşleri de başlayacak.

Tesla Semi truck unveil & test ride tentatively scheduled for Oct 26th in Hawthorne. Worth seeing this beast in person. It's unreal. — Elon Musk (@elonmusk) September 13, 2017

Musk’ın tweetinde “Bu canavarı canlı olarak görmeye değer. Gerçek dışı.” ifadelerini kullanması, şirketin elektrikli kamyonuna duyduğu güvenin bir göstergesi olarak nitelenebilir.

Geçtiğimiz ay çıkan haberlerde Tesla’nın elektrikli kamyonunu eylül ayı içinde gerçekleştirebileceği iddia edilmişti. Musk da çeyrek sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda projenin belirlenen takvim doğrultusunda ilerlediğini dile getirmişti. Etkinlik için belirlenen tarih öngörülenden biraz sonra olsa da, Tesla’nın takviminden uzaklaşmadığı rahatlıkla söylenebilir.

Tesla elektrikli kamyon ile otomotiv sektöründe başka bir dönüşümü daha başlatabilir

Model 3’ün sevkiyatına başlayan Tesla, çok daha fazla kişinin elektrikli otomobillere binmesini sağlama yolunda önemli bir adım atmıştı. Tesla Semi da benzer bir etkiyi kamyon pazarında gösterme potansiyeli taşıyor.