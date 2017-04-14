Tesla elektrikli kamyon geliştirme ve üretme konusundaki çalışmalarında son virajı dönmeye hazırlanıyor. Şirketin CEO’su Elon Musk, elektrikli kamyonunun önümüzdeki eylül ayında tanıtılacağını açıkladı. Elektrikli kamyonun gerçek anlamda bir sonraki seviyeyi temsil ettiğini söyleyen Musk, Tesla ekibinin “muhteşem bir iş” çıkarttığını belirtmeyi ihmal etmedi.

Musk, söz konusu açıklamayı aktif biçimde kullandığı Twitter hesabından yaptı. Elektrikli pikap modelinin 18 ila 24 ay arasında bir dönem içinde tanıtılabileceğini söyleyen Tesla CEO’su, şirketin spor otomobilinin üzerinin açılabileceğinin de müjdesini verdi.

Elon Musk, “Tesla Semi” olarak da anılan elektrikli kamyona dair ilk somut işareti geçtiğimiz yıl vermişti. İkinci çeyrek sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Tesla CEO’su, elektrikli kamyonun 2017 içinde tanıtılabileceğini belirtmişti. Musk, Model X temelinin üzerine kurulmuş bir elektrikli minibüsün de 2017’de tanıtılabileceğini ifade etmişti.

Tesla elektrikli kamyon ile otomobillerin ötesine geçiyor

Tesla elektrikli kamyon üreterek araç portföyünü otomobillerin ötesine taşıma konusunda ilk önemli adımını atmış oluyor. Şirket farklı kategorilerde araçlar üretme konusundaki niyetini geçtiğimiz yılın ortasında güncellediği “Tesla Master Plan” isimli hareket ve hedefler bildirgesine de eklemişti.