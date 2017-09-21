Tesla otomobillerinin otonom yeteneklerini yönetmek için bir yapay zekâ yongası geliştirme yönündeki arzusunu daha önce kamuoyuyla paylaşmıştı. Şirket sonunda bu hedefini gerçekleştirmek için somut adımlar atmaya başladı. CNBC’de yer alan habere göre, Tesla AMD ile birlikte bir yapay zekâ yongası üzerinde çalışıyor.

Tesla’nın yapay zekâ yongasını AMD’nin teknolojisinin üzerine inşa ettiği belirtilirken, AMD’nin iştiraklerinden biri olan yonga üreticisi GlobalFoundries’in de sürecin içinde olduğu ifade edildi. Tesla’nın yonga biriminin başına ise daha önce AMD ve Apple‘da görev yapan Jim Keller’ın getirildiği belirtildi.

Tesla AMD ile birlikte yaptığı çalışmalarda ciddi bir mesafe kaydetmiş gibi görünüyor. CNBC’nin haberinde, elektrikli otomobil üreticisinin ortak çalışmanın ilk örneklerinin testlerine şimdiden başladığı ifade edildi.

Tesla AMD işbirliğiyle otonom özellikler üzerinde daha fazla kontrolü amaçlıyor

Tesla daha önce otomobillerinde bu yıl içinde Intel tarafından satın alınan MobilEye’ın yongalarını kullanıyordu. Ancak geçtiğimiz yıl Florida’da gerçekleşen ve ölümle sonuçlanan Tesla Autopilot kazasının ardından tarafların yolları ayrılmıştı. Tesla’nın otonom sürüş sisteminde hâli hazırda Nvidia yongaları kullanılıyor. Ancal Tesla AMD ile birlikte kendi yongalarını üreterek gerçek anlamda otonom sürüş konusunda aklındakileri daha iyi uygulamayı amaçlıyor. Şirketin CEO’su Elon Musk’ın koyduğu “2019’da tam otonom otomobil üretme” hedefine ulaşıp ulaşamayacağı şimdiden merakla bekleniyor.