Elektrikli otomobil denince akla gelen ilk markalardan biri olan Tesla, 11 bin adet Model X’i geri çağırdı. Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu araçların arka koltuklarındaki hatalı bir kilitleme mekanizması nedeniyle geri çağırıldığı belirtildi. Söz konusu sorunun olası bir çarpışmada öne fırlama riskini artırdığı ifade edildi.

Elektrikli otomobil üreticisinden yapılan açıklamada, 28 Ekim 2016 ve 16 Ağustos 2017 arasında üretilen bazı Model X’lerin katlanabilir arka koltuklarında bulunan küçük kabloların bir kısmının sorunun düzeltilmesi için tamir edilmesi gerektiği belirtildi.

Şirket, geri çağırılan araçların yüzde 3’ünde söz konusu hatanın görülmesinin beklendiğini ifade etti. Elon Musk’ın CEO’su olduğu şirket, bu sorundan kaynaklanan bir kaza bilgisinin ulaşmadığının altını çizdi.

Tesla daha önce de 2 bin 700 Model X’i geri çağırmıştı

Merkezi ABD’nin Palo Alto şehrinde olan Tesla, 2016’nın nisan ayında da ABD’de sattığı 2 bin 700 Model X’i geri çağırmıştı. Geri çağırmanın nedeni ise üçüncü sıra koltuklardaki hatalı kilitleme mekanizması olmuştu. Şirket, 2015’te 90 bin, 2014’te ise 29 bin 222 Model S’i geri çağırmıştı.