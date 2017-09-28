Terminatör James Cameron desteğiyle bir kez daha geri dönüyor. Variety’de yer alan habere göre, serinin yeni filminde yönetmen koltuğunda Tim Miller oturacak. Miller, Deadpool’un yönetmenliğini üstlenmişti. Serinin en popüler filmi Terminatör 2’nin yönetmeni James Cameron ise yapımcı koltuğunda oturacak. Film, 26 Temmuz 2019’da vizyona girecek.

Cameron’ın ekibe yeniden katılması, Terminatör’ü canlandırmaya yönelik hamlelerin en yenisi olarak nitelenebilir. 2009’da çekilen Terminatör 4: Kurtuluş ve 2015’te vizyona giren nostalji aroması bol Terminatör: Genesis, ne hayranların ne de film eleştirmenlerinin beğenisini kazanabilmişti.

Serinin yeniden canlandırılıp sonuca bağlanacağına dair haberler bu yılın başlarında gündeme gelmişti. Çıkan haberlerde Cameron’ın yapımcı olarak geri döneceği ve Miller’ın da yönetmen koltuğuna oturacağı bilgisi de yer almıştı. Yeni Terminatör projesinin Miller’ın yapay zekâ temalı bir diğer film projesi olan Neuromancer uyarlamasını nasıl etkileyeceği ise henüz bilinmiyor.

Cameron’ı yeniden Terminatör serisine dönmeye ikna eden isim Skydance Media CEO’su David Ellison oldu. Ellison yaptığı açıklamada artık Amazon drone’larının, Facebook haber botlarının bulunduğu ve yapay zekâ destekli kaygıların hakim olduğu bir devir yaşandığını belirtti.

Terminatör James Cameron için ayrı bir öneme sahip

Terminatör James Cameron dışındaki eski üyeleri de bir araya getirecek. Filmde Arnold Schwarzenegger ve Linda Hamilton da boy gösterecek. İkili seride bayrağın yeni nesillere devrine yardımcı olacak. Filmlerin artık eskisinden de önemli hâle geldiğini belirten James Cameron, “İnsanların telefonlarıyla geçirdiği zamana bakarsak makinelerin kazandığını söyleyebiliriz.” şeklinde konuştu.

Terminatör James Cameron için özel anlam taşıyan işler arasında bulunuyor. İlk iki filmi yöneten Cameron, hikayenin diğer filmlerinin “kötü bir rüya” gibi algılanmasını istediğini ve olayları ikinci filmin sonrasından itibaren sürdürmeyi planladıklarını dile getirdi.