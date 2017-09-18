Dünyanın en popüler çevrim içi müzik servisi konumundaki Spotify, bağımsızlığına düşkün olmasıyla tanınıyor. Ancak şirketin faaliyetlerini başka bir çatı olmadan sürdürme arzusu, son birkaç aylık dönemde ciddi testlerden geçmişe benziyor. TechCrunch’ta yer alan habere göre, popüler mesajlaşma servisi WeChat’in sahibi olan Tencent Spotify için girişimde bulundu.

Teklifin 2017 içinde yapıldığı belirtilirken, Tencent’in Spotify’ı Çin’de de giderek büyüyen çevrim içi müzik pazarındaki etkisini artırmak için istediği ifade edildi. Şirketin çatısı altında hâli hazırda QQ Music ve KuGou gibi platformlar bulunuyor. Tencent’in Spotify’a olan ilgisinin fiyatın konuşulacağı bir seviyeye gelip gelmediği ise bilinmiyor.

İddia hakkında ne Tencent’den ne de Spotify’dan bir açıklama geldi. Bundan sonra da tarafların konuya ilişkin konuşması beklenmiyor. Tencent Spotify’a kıyasla çok daha büyük bir kullanıcı tabanına sahip. Çinli teknoloji devinin çevrim içi müzik alanında hizmet verdiği müşterilerinin sayısı 600 milyonu buluyor. Spotify cephesinde ise bu sayı 140 milyon seviyesinde. Ancak Spotify’ın uluslararası alandaki marka gücünü unutmamak gerekiyor.

Tencent Spotify için yeni ufuklar açabilirdi

Olası bir satın alma, Spotify’a da yeni kapılar açabilirdi. 2016’da 568 milyon dolar kaybeden şirket, Tencent sayesinde ciddi bir maddi desteğe kavuşabilirdi. Buna ek olarak, Tencent Spotify için daha önce adım atmadığı pazarlara girmesini sağlayacak bir fırsat da olabilirdi. Tencent’in Çin’de olmasa bile, Asya’da başka ülkelerde Spotify’a operasyon imkânı sağlayacak gücü bulunuyor. Ancak Spotify için bağımsızlık pazar payının önünde gelmiş gibi görünüyor.